Amsicora e Ferrini cominciano bene 

Il primo turno della Coppa Italia maschile segna la ripresa della stagione. E nel girone D, quello con le cinque squadre sarde, le gerarchie sono subito messe in chiaro. Amsicora e Ferrini, le due formazioni della serie A Élite, hanno battuto nettamente le avversarie che militano in A1, la seconda serie. L’Amsicora ha superato l’HT Sardegna 4-0, la Ferrini l’ha quasi imitata con la vittoria per 4-1 sulla Juvenilia Uras. Il Cus Cagliari ha osservato il turno di riposo. Il girone prevede partite di sola andata, le prime due accedono al Round 2.

L’Amsicora ha presentato la novità, l’argentino Leandro Ojeda che lasciato la Ferrini per trasferirsi a Ponte Vittorio, firmando subito una delle quattro reti della vittoria sull’HT Sardegna. Marcature aperte nella seconda frazione da Ortu, Ojeda raddoppia su corto, dopo il riposo tris di Uccheddu, conclude Lai, ieri nella insolita veste di attaccante.

Al “Maxia” sono in corso i lavori di rifacimento del manto sintetico, così la Ferrini gioca a Uras la prima di Coppa: 4-1 alla Juvenilia, che ha appena concluso la festa del cinquantenario e intitolato il Comunale a Pablo Tomasi, atleta e dirigente scomparso nel 2018. Il volto nuovo della Ferrini è l’egiziano Ahmed Gamal che ha esordito segnando tre reti su azione. Di Hassan la quarta rete su rigore. Per la Juvenilia pari provvisorio di Murgia nella seconda frazione.

