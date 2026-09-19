Amsicora, che partenza: 6-2 alla Ferrini 

Il derby del “Maxia” tra Ferrini e Amsicora ha inaugurato la serie A Élite maschile di hockey su prato, ma ha avuto storia solo nella prima frazione. Poi l’Amsicora ha dilagato ed ha vinto 6-2. Ritmo elevato, giocatori, nuovi arrivati compresi, che si ritrovano a memoria. La coppia azzurra, Carta e Amorosini, ha comandato la difesa, davanti il lituano Sinkevicius si è presentato con quattro reti. La Ferrini ha tenuto il ritmo nel primo quarto, ma tramortita dal doppio svantaggio non ha avuto la forza e la condizione per riaprire la partita.

Sinkevicius ha colpito tre volte, mettendo in porta una pallina vagante messa in mezzo da Filippi, un corto e punendo la distrazione avversaria. Poi la perla di Atzori che dalla linea di fondo ha fatto tutto da solo. Dopo l’intervallo rete del tedesco Bernstein, nell’ultimo quarto la Ferrini ha segnato con Fois, ancora a segno Sinkevicius, Gamal ha ridotto le distanze.

Pesante sconfitta per l’HT Sardegna, battuta 6-1 a Bra. I campioni d’Italia l’hanno sbloccata su corto, dopo due traverse la squadra urese ha accorciato sull’1-4 con Drago, ma il Bra ha segnato altre due reti.

In Serie A1 il Cus Cagliari è stato battuto 4-2 dal Città del Tricolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA