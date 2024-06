Amsicora, che delusione Le ragazze festeggiano oggi? 

È durata sino a pochi minuti dalla fine l’illusione dell’Amsicora di giocarsi lo scudetto in un doppio spareggio con la Tevere. Peccato: l’Amsicora ha battuto a Roma per 2-0 la Lazio, la Tevere ha sofferto con il Butterfly ma ha vinto 3-2, con una rete nell’ultima frazione che vale il titolo di hockey su prato maschile. L’Amsicora conclude seconda con 2 punti in meno. Con la Lazio ha sbloccato il risultato dopo un minuto con Giaime Carta, ha resistito agli attacchi romani che hanno sbagliato un rigore. Sul finire il raddoppio di Agabio.

La Ferrini festeggia la salvezza battendo 6-1 il Brà. Partita sbloccata da un rigore di Ojeda. A seguire una serie di reti d’autore (sino alla scorsa stagione la sfida valeva lo scudetto). A partire dal rovescio di Marras, a seguire Fois, una magia di Quiroga, Bhana accorcia le distanze, e applausi finali per Sirigu e Sulanas.

Oggi l’Amsicora femminile può vincere lo scudetto, a Ponte Vittorio (ore 14,30) deve battere il Torino nel match decisivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA