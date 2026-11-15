Si preannunciava un’iniziativa molto partecipata, è così è stato: oltre 300 persone hanno preso parte ieri mattina alla manifestazione Stop Rwm indetta dalle 6 sigle ambientaliste che, grazie ai loro ricorsi, ottennero nel novembre 2021 una significativa vittoria al Consiglio di Stato con il blocco per illegittimità autorizzative degli ampliamenti da 45 milioni di euro già realizzati dall’azienda. Non sono mancati i momenti di tensione quando i manifestanti, al cambio turno, hanno tentato di bloccare l’uscita dei lavoratori.

Il 13 gennaio il Tar si esprimerà sull’ulteriore ricorso degli ambientalisti contro il via libera agli ampliamenti. La pioggia non ha fermato i manifestanti arrivati anche da Cagliari e da sassarese ed oristanese. Ingente lo spiegamento di forze dell’ordine che ha concesso al “gruppone” di avvicinarsi solo a piedi al piazzale dello stabilimento di Matt’e Conti. Regge uno striscione Giacomo Meloni, segretario della Confederazione sindacale sarda: «Qui per difendere lo storico verdetto del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio? Il Tar ci darà sicuramente ragione ma la battaglia è lunga». Marco Mameli di Assotziu Consumadoris Sardigna mette nel mirino le nuove concessioni rilasciate dal Comune di Iglesias per gli ampliamenti: «Un comportamento gravissimo da quella che era stata decretata pochi anni fa Città della Pace». Ennio Cabiddu, presidio piazza Yenne, a riguardo aggiunge: «Hanno persino modificato il Puc per favorire gli ampliamenti». E l’ex senatore M5S Roberto Cotti dell’associazione Stop Rwm: «ll 98 per cento del fatturato Rwm deriva da esportazioni fuori Italia: basterebbe applicare la Legge 185 del ’90 per fermare tutto».

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