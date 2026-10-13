Ampliamento in vista per il cimitero 

Il cimitero comunale di Sestu si prepara ai lavori di ampliamento. Il progetto da 780mila euro ha compiuto un nuovo passaggio con l’approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica, arrivata dopo il via libera del Consiglio alla variante urbanistica e al Piano regolatore cimiteriale.

I dubbi

In Aula sull’intervento, atteso da tempo per rispondere alla necessità di nuovi spazi per le sepolture, non sono mancate perplessità da parte dell’opposizione, soprattutto sulla scelta dell’area in cui saranno realizzati i lavori e sui tempi accumulati dall’avvio dell’iter. Il progetto prevede l’estensione del cimitero sul lato sud-est, oltre l’attuale recinzione, e una riduzione della distanza tra la cinta muraria esistente e la recinzione dell’area scolastica di via Verdi. La scelta deriva dalle criticità riscontrate nelle altre zone: l’ampliamento verso sud-ovest non sarebbe possibile perché vietato dalle norme del Piano urbanistico, mentre a nord-ovest sarebbe impedito dalla presenza delle strutture che ospitano i loculi lungo la recinzione. Per quanto riguarda l’ipotesi di un ampliamento verso nord-est, invece, il consigliere con delega ai Lavori pubblici Matteo Taccori ha spiegato che sarebbero stati necessari importanti lavori di movimento terra e opere di contenimento. «Costruire dietro», ha sottolineato, «ci sarebbe costato quattro volte tanto: avrebbe voluto dire fare muri di contenimento in cemento armato, sbancare, creare strade per arrivarci».

I parcheggi

Oltre ai nuovi spazi cimiteriali, il progetto prevede anche la realizzazione di parcheggi a servizio della struttura e un nuovo ingresso carrabile: il collegamento sarà realizzato con l’apertura di alcuni varchi nella recinzione attuale.Per consentire l’intervento è stata necessaria anche una modifica al Piano urbanistico comunale, che interessa una zona di circa sei mila e 500 metri quadrati. Il Consiglio ha approvato la riclassificazione dei terreni privati destinati all’ampliamento e ai parcheggi, sui quali sarà avviata la procedura di esproprio. L’area passerà da sottozona H9, destinata al rispetto e alla salvaguardia, a G12 riservata ai servizi cimiteriali. Nella stessa seduta è stato approvato anche il Piano regolatore cimiteriale, che ha consentito di ridurre la fascia di rispetto dai circa 120 metri attuali a poco meno di 70 metri.

L’investimento

Sul fronte economico il quadro complessivo ammonta a 780mila euro: 511mila euro sono destinati ai lavori, i restanti 269mila copriranno, invece, le spese accessorie come quelle tecniche, l’Iva e le indennità per l’esproprio dei terreni privati, quantificate in circa 69mila euro.

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