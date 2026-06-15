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San Gavino
16 giugno 2026 alle 00:40

Ampliamento dell’ecocentro, al via i lavori 

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Al via i lavori per l’ecocentro comunale, nella zona artigianale del paese. Con la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, si potrà procedere all’ampliamento. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «Un intervento tanto atteso quanto fondamentale per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto ingombranti». La durata prevista del cantiere è di 120 giorni. Verranno collocati tutti i cassoni per raccogliere le diverse tipologie di ingombranti.

Nei prossimi mesi, una delle grandi criticità degli ultimi anni verrà definitivamente risolta. In totale i lavori avranno un costo di 126mila e l’amministrazione comunale ha chiesto finanziamenti anche alla Regione. Gli spazi saranno ampliati e si passerà dagli attuali 845 metri quadrati di superficie a 1400 metri quadrati.

Da tempo il centro di raccolta del Comune di San Gavino Monreale, nella sua configurazione attuale è sempre meno in grado di rispondere in maniera adeguata alla domanda dei cittadini, e a causa della mancanza di spazio non riesce ad accogliere tutti i cassoni necessari per garantire l’adeguata differenziazione dei rifiuti. A lavori ultimati ci saranno gli spazi per le frazioni di legno, plastica dura, materassi e imbottiti, tessili. Saranno migliorati anche i percorsi dell’ecocentro, la segnaletica e l’illuminazione. «Il nostro», conclude il sindaco, «è un paese che inizia a cambiare volto con tantissimi lavori frutto della grande collaborazione tra la parte politica e gli uffici comunali: ci sono ben nove cantieri aperti».

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