Ampliamento delle Terme, la Giunta dice sì 

La struttura termale di proprietà del Comune di Sardara si allarga: via libera della Giunta alla realizzazione di due nuove piscine di acqua termale.

«Il complesso – dice il sindaco Giorgio Zucca – necessita di un ampliamento anche per soddisfare la richiesta di una clientela sempre più numerosa. Non trascurando il vantaggio che le nuove opere comportano, sicuramente migliorano gli ambienti interni e rendono il locale più appetibile dal punto di vista turistico».

Un via libera quello del Comune con tanti vincoli: il gestore dovrà rendere partecipe l’amministrazione comunale di ogni fase del progetto, trasmettere la documentazione tecnica e contabile, i lavori eseguiti, il collaudo, definendo in modo puntuale i nominativi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione. «Soprattutto – ricorda Zucca – i nuovi impianti verranno acquisiti al patrimonio del Comune, cui dovranno essere intestati fin dall’origine dell’intervento. Il gestore non può pretendere alcuna indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali, le opere non potranno compensare eventuali danni alla struttura».

