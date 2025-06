Ampliamento della discarica, ricorso al Tar degli ambientalisti 

Era stato annunciato nei giorni scorsi, ora arriva l’ufficialità: la decisione della Regione di autorizzare l’ampliamento della discarica di Serdiana per altri 172mila metri cubi è stata impugnata davanti al Tar dal Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig).

Nei giorni scorsi un Comitato spontaneo di cittadini aveva avviato una raccolta fondi sul web per far fronte alle spese legali. Raccolta che in soli due giorni ha raggiunto l’obiettivo superando i 1500 euro. Alla base del ricorso presentato dal Grig, il mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio degli diritti di uso civico sui terreni comunali.

«Sono diritti inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili – afferma il Grig – ogni atto che incida su di essi può essere preso solo a determinate condizioni. La presenza dell’uso civico non può essere superata con un semplice cambio di destinazione dei terreni e la sospensione del diritto per 10 anni».

Tra le contestazioni anche la mancata consultazione delle popolazioni interessate e dei Comuni vicini. Nel 2019 la Provincia del Sud Sardegna ha accertato una grave contaminazione delle falde acquifere nel sito interessato dalla discarica, ordinando un piano di caratterizzazione e interventi di bonifica ambientale ancora in corso. La delibera della Giunta regionale del 17 aprile scorso, secondo il Grig, non tiene conto di questo, né si preoccupa, in via precauzionale, di evitare altri rischi in una zona di produzione di eccellenze agricole, olearie e vitivinicole. (c. z.)

