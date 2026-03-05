VaiOnline
Selargius.
06 marzo 2026 alle 00:14

Ampliamento del cimitero, completato il terzo lotto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Altri 144 nuovi loculi, altrettanti disponibili e ulteriori tombe libere in altre parti del cimitero di Selargius. I lavori del terzo stralcio di ampliamento sono praticamente finiti, in attesa che venga concretizzato il resto del mega progetto approvato dal Comune. «Per tre anni dovremmo avere un’autonomia di sepolture, scongiurando le emergenze vissute in passato», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Di fatto quello che si sta realizzando in queste ultime settimane è il terzo step di ampliamento, che si somma al secondo stralcio realizzato lo scorso anno, con un totale di oltre 280 nuovi spazi per le sepolture nel camposanto di via Roma, divisi in due blocchi di loculi. Nuovi spazi per le tumulazioni ma anche la pavimentazione drenante in corrispondenza del nuovo colombario, e l’impianto di illuminazione nei percorsi pedonali e carrabili. «In questi anni abbiamo investito tanto nel cimitero, portando avanti una serie di interventi che ci hanno permesso di evitare carenze di spazi per le sepolture», sottolinea Argiolas. «Ora si lavorerà per completare il progetto previsto da 7 milioni». Sullo sfondo c’è l’atteso ampliamento - bloccato per anni dalla guerra legale fra Comune e Asl sulla distanza fra camposanto e centro abitato - che alla fine consentirà di avere 4mila e trecentoquattro loculi in totale, 311 tombe a terra, 55 cappelle e 672 ossari. Non solo: ci saranno anche spazi per i defunti di altre religioni, che attualmente vengono tumulati nel cimitero di Cagliari. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 