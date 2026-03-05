Ampliamento del cimitero, completato il terzo lotto 

Altri 144 nuovi loculi, altrettanti disponibili e ulteriori tombe libere in altre parti del cimitero di Selargius. I lavori del terzo stralcio di ampliamento sono praticamente finiti, in attesa che venga concretizzato il resto del mega progetto approvato dal Comune. «Per tre anni dovremmo avere un’autonomia di sepolture, scongiurando le emergenze vissute in passato», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Di fatto quello che si sta realizzando in queste ultime settimane è il terzo step di ampliamento, che si somma al secondo stralcio realizzato lo scorso anno, con un totale di oltre 280 nuovi spazi per le sepolture nel camposanto di via Roma, divisi in due blocchi di loculi. Nuovi spazi per le tumulazioni ma anche la pavimentazione drenante in corrispondenza del nuovo colombario, e l’impianto di illuminazione nei percorsi pedonali e carrabili. «In questi anni abbiamo investito tanto nel cimitero, portando avanti una serie di interventi che ci hanno permesso di evitare carenze di spazi per le sepolture», sottolinea Argiolas. «Ora si lavorerà per completare il progetto previsto da 7 milioni». Sullo sfondo c’è l’atteso ampliamento - bloccato per anni dalla guerra legale fra Comune e Asl sulla distanza fra camposanto e centro abitato - che alla fine consentirà di avere 4mila e trecentoquattro loculi in totale, 311 tombe a terra, 55 cappelle e 672 ossari. Non solo: ci saranno anche spazi per i defunti di altre religioni, che attualmente vengono tumulati nel cimitero di Cagliari. (f. l.)

