Ampliamento del cimitero:  500mila euro per i lavori 

Dopo sette anni d’interventi tampone sono stati finalmente aggiudicati i lavori di ampliamento del cimitero di Sanluri per 335.063 euro. Un progetto che complessivamente impegna risorse della Regione per mezzo milione di euro.

«L’iter amministrativo - dice l’assessore con delega ai servizi cimiteriali, Franco Nurra – è stato più lungo del previsto per via di problematiche sorte nella procedura di esproprio dei terreni privati, risolte con l’acquisto bonario dei singoli lotti».

Un costo di 80 mila euro per 15 mila metri quadrati di superficie, ha dato così il via agli interventi programmati. Oltre alla sistemazione delle aree per le tombe, sono previsti lavori di costruzione di edifici per servizi sociali. «La fretta ora - aggiunge l’assessore Franco Nurra - è d’obbligo. Nel mese di gennaio sono stati occupati gli ultimi spazi liberi nell’area storica del camposanto comunale, dove hanno preso posto 117 loculi».

Il contratto con la ditta che si è aggiudicato l’appalto prevede 180 giorni per la consegna dell’opera.

Per recuperare il tempo perso, il Comune ha fatto un passo indietro, il progetto sarà portato a termine con un lotto unico, rispetto al frazionamento iniziale, grazie ad ulteriore contributo della Regione di 80 mila euro. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA