Ampliamento del centro Le Vele, slitta la discussione 

Slitta la discussione sull’ampliamento del centro commerciale Le Vele. Il Consiglio Comunale di Quartucciu, riunito ieri mattina, era pronto ad affrontare la proposta progettuale presentata dalla General Costruzioni srl, che riguarda appunto l'ampliamento del centro commerciale all’ingresso della città.

Durante i lavori, in conferenza capigruppo, la consigliera di maggioranza Roberta Lisci ha chiesto però il rinvio del punto all’ordine del giorno ma i gruppi di minoranza si sono opposti. Il presidente del consiglio Gino Emanuele Melis ha quindi sottoposto al voto la richiesta: «La maggioranza ha chiesto un rinvio di una decina di giorni per questo importante punto all’ordine del giorno», spiega il presidente, «tra l’altro motivandolo. L’assessore Cristian Mereu ha infatti spiegato che essendo cambiata di recente la dirigente del settore urbanistica sarebbe stato necessario qualche giorno in più per verificare la documentazione». Il rinvio è comunque passato con 11 voti a 4 . «Sarà mia cura convocare la conferenza dei capigruppo già la settimana prossima per affrontare l’importante argomento con tutta l'attenzione necessaria», conclude il presidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA