Ampliamento cimitero, lavori bloccati per i pini: attesa per oggi la risposta sul futuro del cantiere 

Il 20 febbraio scorso, dopo 21 anni di vana attesa, in via Murat prendono finalmente avvio gli agognati lavori di ampliamento del cimitero di Pirri (saturo ormai dal lontano 2005) con espansione programmata del camposanto in direzione dell’attigua pineta di via Fratelli Cairoli. Pochi giorni dopo, l’8 marzo, sui social infuriano già da giorni le vibranti proteste degli ambientalisti e di parte dei residenti contro il previsto abbattimento di una quindicina di vecchi pini alti più di dieci metri per far spazio ad un nuovo lotto di loculi (un migliaio) e nicchie. All’ingresso del cantiere compaiono anche i primi manifesti di dissenso, sotto forma di piccoli adesivi e grandi striscioni, recanti slogan dal contenuto pepato, anonimamente affissi nottetempo alle recinzioni. I lavori a quel punto si fermano. E da allora tutto tace.

Il progetto sarà modificato per salvaguardare la pineta? È allo studio una soluzione alternativa? Dopo due mesi di totale silenzio, la risposta potrebbe arrivare oggi. Alle 17,30, infatti, è in programma una seduta del Consiglio della Municipalità e si parlerà verosimilmente proprio del “caso cimitero”, visto che in avvio dei lavori sono previsti gli interventi della vicesindaca (con delega ai Sevizi cimiteriali) Maria Cristina Mancini e dell’ingegner Pierpaolo Piastra, dirigente comunale, nonché responsabile del progetto di ampliamento dello stesso camposanto. Gli onori di casa saranno fatti, come di consueto, dalla presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. La riunione sarà ospitata nella sede di via Riva Villasanta 35. L’attesa è grande. L’auspicio è che sia fatta chiarezza.

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