Amore, fede e scontro fra civiltà nella Caller del Cinquecento 

Amore, morte, passioni, dolore, rapimenti, guerre e fede. Come nelle saghe sudamericane di Gabriel Garcia Marquez, gli intrecci della vita, delle comunità fanno scaturire vicende che si intersecano con la storia ufficiale e che raccontano i grandi contrasti tra il mondo cattolico e quello musulmano ai tempi di Carlo V e Khayr al-Dīn Barbarossa (con a fianco il sardo rinnegato Hassan Aga), condottieri di due fronti contrapposti cinque secoli fa. I corsi e ricorsi storici riportano in auge questi contrasti, che visti con l’occhio del passato fanno riflettere. Soprattutto se li si guarda dalla Sardegna, al centro del Mediterraneo, oggetto delle ruberie di uomini da parte dei pirati musulmani, e allo stesso tempo luogo di frontiera, terra di contrasti tra nobili per il potere su Caller ma anche di miseria, fatica e uomini che lottano per la sopravvivenza. E terra di amori, di mare che porta via le voci, i sogni e le aspirazioni terrene.

Seconda opera

“Il medico di Caller”, secondo romanzo di Graziella Monni dopo l’esordio con “Gli amici di Emilio” (Mondadori), ci riporta nella Sardegna del Rinascimento, quando la scoperta delle Americhe non aveva spostato l’asse di contrasto tra i mondi possibili dal Mediterraneo all’Atlantico. L’affresco che traccia nelle 330 pagine del libro, edito da Solferino, è intenso, pienamente immerso nell’epoca in cui viene ambientato, ricco di citazioni e di personaggi che emergono dalla grande cultura classica dell’autrice, amante della filosofia greca ma anche capace di costruire un personaggio, come frate Fernando, espressione della cultura francescana che trova piena realizzazione in molti monasteri dell’Isola. L’amore tra Violante e Jacopo ricorda i personaggi deleddiani, sempre in bilico tra l’amore impossibile e le esigenze della vita, che comportano matrimoni necessari in un mondo in cui l’emancipazione femminile non era neanche un’idea. Eppure quelle stesse donne hanno il coraggio di amare, di pensare senza remore al loro uomo, quello vero, amato e non imposto, ispirate dalla passione che si fa fuoco e fa muovere il mondo.

E le tragedie umane, oggi reincarnate nelle storie dei migranti nel Mediterraneo, sono non solo un contorno, ma un intenso e corposo collante che rende il libro appassionante e mai banale.

La presentazione

Oggi, a Nuoro, nel Giardino della sezione sarda della Biblioteca Satta (piazza Asproni, ore 19), Graziella Monni presenterà il suo romanzo in anteprima alla sua comunità, con le letture di Marco Moledda e l’organizzazione della libreria Novecento, e si preparerà poi a raccontare la sua seconda fatica letteraria, in questi giorni in arrivo in tutte le librerie, a Milano, domani, nello Spazio Cadore 33, come previsto dall’agenzia letteraria Kalama e dai padroni di casa Teresa Martini e Riccordo Cavallero, che dialogherà con l’autrice insieme alla giornalista Isabella Fava.

Il 3 luglio, invece, l’autrice sarà al Fico d’India, al Poetto di Cagliari, e dialogherà con Ciro Auriemma per raccontare le gesta di Don Alfonso, il medico di Nuralba, nella sua Caller. Quella Caller che già venerava la madonna di Buenos Aires (oggi Bonaria) e che si preparava ad aiutare Carlo V nella battaglia di Algeri. Uno scontro di civiltà nel Mediterraneo.

