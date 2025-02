Amore eterno a Monserrato: chiudono gli occhi insieme dopo 76 anni di matrimonio 

L’amore eterno esiste, è quello che ha dato a Efisio Cogoni e Anna Piludu una lunga vita insieme e una morte serena. Si erano sposati settantasei anni fa, se ne sono andati nella loro casa a poche ore di distanza l’uno dall’altra: lui sabato sera, lei ieri prima dell’alba. Li hanno messi in due bare affiancate, come in un letto matrimoniale, e riposeranno accanto anche in camposanto.

Si erano conosciuti da ragazzini e mai lasciati, «sempre in simbiosi, per 80 anni», racconta Clelia, una della figlie, «non ricordo di averli mai sentiti litigare. Mamma ci diceva sempre: se io morirò di lunedì, vostro padre morirà di martedì, o viceversa. Insomma, non potevano stare lontani neppure un minuto».

Monserratini doc, Efisio era nato il primo maggio 1927, e Anna il 31 marzo 1929, nella foto a fianco in bianco e nero avevano 18 e 20 anni. Le nozze sono state celebrate nel 1948, niente luna di miele, non si usava al tempo, la loro esistenza è andata avanti tra grandi sacrifici, tanto affetto e momenti di dolore. Lui era agricoltore, lei casalinga, hanno avuto 11 figli – il più vecchio classe 1949, l’ultimo del 1970, tre sono scomparsi da giovani – poi 31 nipoti, 38 pronipoti e un trisnipote, Nathan, di pochi mesi.

«Siamo sempre stati una famiglia molto unita, vedere i nostri genitori così legati e innamorati ci ha insegnato a volerci bene, a condividere sempre felicità e difficoltà», dice ancora Clelia, la sorella numero dieci, 57 anni. «Abitiamo quasi tutti vicino, a Monserrato, e le feste, oh, le feste» – piange e ride – «siamo arrivati anche a trascorrere il Natale in cento, per non parlare dei compleanni, soprattutto quello di babbo, ci teneva tantissimo, perché era il giorno di Sant’Efisio».

Continua: «Certo che la loro vita non è stata semplice, ma non si sono mai lamentati. Mamma diceva: “Se rinascessi, rifarei tutto quello che ho fatto, non ho nessun rimpianto”. Le piaceva cucinare per noi, fare la pasta a mano, e la sua passione erano le zeppole, le preparava sempre in enormi quantità nel periodo di Carnevale, anche in questi giorni stava iniziando a pensarci, diceva che non aveva nessuna intenzione di morire».

In un’intervista col nostro giornale, fatta a marzo 2020 in occasione dei 72 anni di matrimonio, Anna aveva rivelato che il segreto di un’unione inossidabile era «la trasparenza: bisogna essere sempre sinceri. Io ho seguito questa regola e mi è andata bene». La sua ultima vacanza era a stata nel 1952, a Lourdes, in nave da Cagliari e Genova e in bus. Il suo desiderio, «vedere il mondo in pace e lasciare la famiglia senza preoccupazioni».

Sabato Efisio non si sentiva bene, da qualche settimana gli acciacchi dell’età lo stavano disturbando parecchio, era peggiorato: intorno alle 18.30 si è spento sulla sua poltrona. Anna era a letto, quando hanno bussato alla porta della camera per darle la notizia non ha voluto ascoltare, voleva dormire, e che nessuno si avvicinasse a toccarla. È passata dal sonno alla morte alle quattro e un quarto del mattino, neanche dieci ore dopo il suo sposo.

Nella loro casa di via Salvato re Deiana è iniziata una processione incessante di parenti, amici e conoscenti, praticamente il paese intero, molti sono andati a fare le condoglianze due volte, prima per lui e poi per lei, e i vicini hanno preparato da mangiare per la numerosa famiglia in lutto. Lacrime e sorrisi, tristezza e gioia per una storia d’amore infinita.

I funerali oggi alle 15 nella chiesa San Giovanni Battista de La Salle.

