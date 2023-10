«Amore e sesso, carica di vitalità anche per i vecchi»  

E l’amore? Dell’amore tra anziani se ne parla poco, tanto meno di sesso. «Un tema che, purtroppo, nella nostra società è ancora tabù», dice Claudia Leone, psicologa dell’invecchiamento. Invece, sottolinea, «si deve considerare che l’invecchiamento è una fase della vita come le altre, ed è perciò importante poter esprimere tutti i bisogni che ci caratterizzano come esseri umani».

Lei mette a punto progetti di invecchiamento attivo (l’ultimo con la federazione anziani e pensionati delle Acli) in tema di alimentazione, attività fisica, benessere mentale e intellettivo, aspetti relazionali e affettivi. «Sfera, quest’ultima, fondamentale nella vita di una persona in là con gli anni. Sa quanti amori vediamo nascere nelle case di riposo?». Sentimenti, baci e abbracci. «Bisogna superare gli stereotipi che vedono i vecchi come persone finite, senza pulsioni. Essere anziani non equivale a essere privi di bisogni affettivi, sessuali e relazionali».

Ne parla anche agli over 60 della Città metropolitana di Cagliari iscritti al programma di lezioni e iniziative che, con altre psicologhe e diversi nutrizionisti, tiene sugli stili di vita salutari. «Corsi frequentati da tanti allievi e allieve, che vogliono crescere e invecchiare bene». ( p.s.)

