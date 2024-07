Amore e formaggio, la ricetta perfetta di Michele e Assunta 

Alle tre e trenta del mattino la sveglia suona ancora, tutti i giorni. Oltre seicento capi di bestiame aspettano la mungitura. Michele Cabiddu, 80 anni, e sua moglie Maria Assunta Melis, 70 anni, di Villanova Strisaili, sono i primi ad arrivare nell’azienda agricola alle pendici del Gennargentu. Sempre insieme, da oltre mezzo secolo. «Qualcuno, vista l’età, mi fa notare che è arrivato il tempo di lavorare meno, ma io rispondo che non so se questo sarebbe un bene, – racconta Cabiddu divertito – anzi, per fortuna lavoro ancora. Io sono nato allevatore». Di recente l’Accademia italiana della cucina presieduta in Ogliastra da Raffaele Sestu ha premiato Michele e Assunta per il loro formaggio. Una delizia frutto di passione, esperienza e amore.

Pastore nato

Michele nasce in una famiglia dove i fratelli maggiori sono tutti pastori. Il suo destino è segnato prima ancora di arrivare al mondo. «Altre scelte non ce n’erano. Quando si andava a scuola, i primi anni, facevamo i turni tra fratelli. Se uno di noi era al gregge la mattina, la sera andava a scuola a recuperare, ci davamo il cambio così», ricorda. La storia di Maria Assunta Melis e di Michele Cabiddu è prima di tutto una storia d’amore lunga cinquantatré anni, fianco a fianco nella vita e nel lavoro. «Io e mia moglie ci siamo conosciuti quando io avevo 27 anni e lei 17, era la figlia di un mio caro amico pastore, i nostri terreni confinavano. Ci siamo incontrati così e da allora abbiamo condiviso tutto». Maria Assunta continua il mestiere del padre, in modo molto naturale. A Villanova non c’era una vera separazione tra la vita quotidiana in paese e il lavoro con gli animali. Le greggi erano molto vicine alle abitazioni, si viveva quasi dentro i pascoli. «Da piccola ho avuto subito a che fare con questo mondo – racconta Maria Assunta - eravamo sette figli, tutti coinvolti. Dopo che io e Michele ci siamo sposati, ho imparato a fare il formaggio, lo facevo tutti i giorni, mattina e sera, in un grande calderone. Ad alcuni sembrava strano che una donna facesse questo mestiere, ma di alcune cose si occupavano solo gli uomini, come la mungitura. Poteva nevicare, poteva cadere il cielo a pezzi che bisognava mungere».

Lavoro e figli

Un tempo il latte andava trasformato subito, appena munto, e Maria Assunta doveva dividersi tra il lavoro e i figli piccoli, soprattutto i primi due, nati a poca distanza l’uno dall’altro.

Fino ai primi anni 2000, quando inaugurano l’azienda e il mini caseificio, il formaggio si faceva sempre in casa: «Durante un viaggio a Bruxelles, al responsabile della destinazione dei fondi del Meridione d’Italia in agricoltura avevo fatto presente che per avere diritto al finanziamento delle stalle mungitrici servivano dieci ettari di terreno di proprietà. A Villanova non ne avevamo neanche un palmo. Mi consigliarono di farmi avanti in Regione per chiedere di modificare la normativa. Mi ascoltarono. E poco dopo finanziarono anche il mini caseificio a conduzione familiare. La prima volta in Sardegna», ricorda Cabiddu. L’azienda resta a conduzione familiare, i quattro figli di Maria Assunta e Michele danno una mano, due di loro hanno scelto di dedicarsi completamente a questo mestiere. «Penso di aver dato il giusto valore al lavoro della donna, – conclude Michele - penso di aver dato un buon esempio, io e mia moglie lavoriamo ancora sempre insieme, fianco a fianco, in maniera paritaria, diversamente a come la pensavano molti all’epoca».

