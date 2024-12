Amore e famiglia, la carica vitale dei centenari sardi 

Alla faccia del «bicchiere di vino rosso» spacciato per circa un ventennio come elisir di lunga vita, viene fuori che – al di là di una sana alimentazione e di un’attività fisica costante – la ricetta per assicurarsi (per quanto possibile) una vita lunga e in salute, è il benessere interiore che viene dall’amare e sentirsi amati. Una condizione che è un miscuglio di socialità, appagamento e spiritualità che – spiegano gli studiosi dell’invecchiamento attivo - è giusto la caratteristica che accomuna i grandi vecchi che varcano gagliardamente la soglia dei cent’anni.

Dodicesima tra le regioni

Con 606 centenari oggi in vita (Istat 2024), e il record italiano finora mai raggiunto dell’uomo più vecchio (Antonio Todde di Tiana, morto nel 2002 a 112 anni e 346 giorni), la Sardegna può dirsi senz’altro terra di vegliardi inossidabili. Non è però la casa degli Highlander, nel senso che non esiste alcun primato, visto che, nella classifica delle regioni col rapporto più alto tra centenari e popolazione residente, l’Isola è al dodicesimo posto nella classifica nazionale (sul podio ci sono Liguria, Molise e Friuli Venezia-Giulia), ed è però al sesto posto (dopo Molise, Liguria, Basilicata, Abruzzo, Emilia Romagna) per quota di super longevi (over 105). La patria dei grandi vecchi è invece quella che si chiama “Zona blu”, un’area ristretta di una decina di comuni tra Ogliastra e Barbagia nei quali il numero di centenari suddiviso per la popolazione è addirittura superiore ai valori medi europei.

Cinque caratteristiche

È in uno di questi paesi, a Perdasdefogu, che si è concentrato lo studio “Perdas-People with Extreme Resources During Ageing in Sardinia”, indagine condotta dalla Comunità mondiale della longevità in collaborazione con l’Università di Cagliari, l’associazione Identità Ogliastrina e il Comune. Spiega Roberto Pili, medico e presidente della Comunità mondiale della longevità: «Nei centenari di Perdasdefogu emergono comuni caratteristiche di personalità, cinque grandi fattori, permeati da un’accentuata spiritualità, che li hanno aiutati a vivere a lungo, conservando un buon livello fisico, cognitivo ed emotivo: l’estroversione, l’apertura mentale, l’amabilità, la coscienziosità, il nevroticismo controllato che significa minore tendenza all’ansia e alla depressione. Tratti che portano a essere socialmente attivi, ad avere relazioni significative, a sentirsi amati e rispettati».

La lezione preziosa

Insomma, sottolinea, «i grandi vecchi di Perdasdefogu ci insegnano che, se per una vita sana è necessario seguire un’alimentazione equilibrata, fare attività fisica costante e curare le relazioni sociali; diventa invece indispensabile esercitare la volontà di vivere, la forza interiore che deriva dall’abitudine di prendersi cura di sé e degli altri, da un saldo codice morale, da una spiritualità capace di influenzare la comprensione pratica della vita e che dona stabilità emotiva». Un approccio alla vita, quello di questa classe di ferro, che garantisce benessere, o meglio, spiega Roberto Pili, «un ben-essere , un clima psicologico positivo che, gli studi lo dimostrano, può promuovere l’attivazione di geni associati alla resilienza, alla riduzione dell’infiammazione e alla migliore risposta immunitaria. Allo stesso tempo, può contribuire a silenziare geni che, se attivati, possono predisporre a malattie croniche, infiammazioni o altre condizioni di salute deterioranti».

La rete di protezione

Rientra per un certo verso nelle conclusioni di questo studio, un aspetto sottolineato dall’Istat nella relazione al report “Centenari in Italia 2024”, e cioè che, tra i grandi vecchi, «predomina la quota di coloro che vive in famiglia (89,4% nella classe 100-104 anni; 89,5% fra gli over 105) rispetto a chi risiede in una convivenza istituzionalizzata»; mentre, «fra i super centenari la quota di chi vive in famiglia sale al 96,7%, il che dipende sia da una carenza di strutture specializzate nell’assistere super longevi, sia dal fatto che la famiglia può costituire un fattore di protezione».

Il primato a rischio

Un fattore fondamentale per il benessere dei vecchi, avverte Gianni Pes, medico esperto di longevità (è il padre delle Zone blu) e docente di scienze dell’alimentazione all’Università di Sassari. «Gli studi, spiega, «dimostrano che la solitudine è la causa più importante della riduzione dell’aspettativa di vita, tanto che molti anziani ultranovantenni non potrebbero vivere a lungo se trasferiti in una casa di riposo. Per fortuna, in Sardegna la famiglia è ancora una rete importante, perlomeno nei paesi e nelle zone rurali, ma bisogna chiedersi quanto durerà ancora perché la struttura delle famiglie sta cambiando anche da noi, e figli e nipoti non sono più disposti a farsi carico degli anziani e soprattutto dei super anziani».

