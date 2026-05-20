«Amo Sassari e l’Isola, qui sto benissimo» 

Alfonso Greco, si è regalato un bel compleanno.

«Sì, ci voleva».

Nato il 19 maggio di 57 anni fa, l’allenatore della Torres ha festeggiato la ricorrenza in anticipo portando a compimento sabato scorso un’impresa non scontata quando, a novembre, è stato richiamato al capezzale di una squadra lasciata nel giugno precedente ai playoff per la Serie B e in quel momento invece ultima nel girone B di Serie C. Ripreso il volante di un’auto un po’ diversa ma con un buon motore, il tecnico ha assemblato al meglio ogni componente e, giornata dopo giornata, ha risalito la china sino a guadagnare i playout. «Peccato per alcuni punti persi», sottolinea, «avremmo evitato lo spareggio». Tutto comunque è andato per il meglio: doppia vittoria col Bra e salvezza più che meritata. Ora si può programmare il futuro, magari con lui ancora in panchina per un nuovo ciclo. Il quarto della sua vita in rossoblù. «A breve ci vedremo con la società».

Pochi come lui conoscono la realtà sassarese. E anche quella sarda, perché l’allenatore romano ha giocato nel Cagliari del primo Ranieri, dal 1989 al 1992, gli anni della promozione dalla B alla A e dell’assestamento nella massima serie. Rallentato da un grave infortunio al ginocchio, ha proseguito la carriera con Catania, Cosenza, Turris, Spal, Pisa, Carrarese, Fano e Grosseto fermandosi nel 2004 e avviando nel 2011 l’avventura da allenatore, vissuta sulle panchine di Sliema Wanderers e Zebbug Rangers a Malta, Ostiamare, Pro Cisterna, Real Pomezia e Lanusei. Alla Torres è arrivato nel 2021 ed è stato subito un successo: vittoria degli spareggi contro Arzachena e Afragolese e promozione in Serie C. L’anno dopo è arrivato l’esonero dopo 20 giornate e poi il ritorno in primavera con la salvezza; nel 2023/24 e nel 2024/5 la scalata conclusa al secondo e terzo posto e l’eliminazione ai playoff contro Benevento e Atalanta U23. Quindi l’addio. E il rientro dopo pochi mesi. In rossoblù 180 partite (166 in campionato) con 88 vittorie, 66 pareggi e 37 sconfitte.

Quanto è stata difficile l’ultima scalata?

«Quando sono arrivato l’ambiente era abbattuto, si era persa la fiducia. È stato necessario un certo lavoro mentale. Conoscere buona parte della rosa ha facilitato il compito, e molti giocatori conoscevano già le mie idee. Col tempo sono tornate le certezze e abbiamo cominciato a salire. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 25 punti, peccato per alcune gare pareggiate che invece avremmo meritato di vincere».

Pensa che senza i problemi iniziali la squadra sarebbe potuta arrivare ai playoff?

«Visto il ritorno sì, ma nel calcio non ci sono certezze».

Che squadra ha ritrovato?

«La società ha cercato di riorganizzare la rosa rispetto al passato, il progetto era all’inizio. Sono andati via giocatori importanti come Fischnaller, Scotto, Guiebre e ne sono arrivati di più giovani. L’inizio difficile non ha aiutato e in quei casi si perde la fiducia. La squadra ha riacquisito identità spinta dallo zoccolo duro formato dai vari Antonelli, Giorico, Idda e Mastinu e nel tempo sono cresciuti ragazzi quali Sala, Baldi, Di Stefano».

Si aspettava l’addio un anno fa dopo due playoff?

«Sicuramente ha influito molto l’ultima partita, la sconfitta per 7-1 con l’Atalanta. Fu una bella mazzata, anche se una sola gara non pregiudica il lavoro fatto prima. Ho pensato fosse finito il ciclo, poi non ho trovato un progetto adatto in altre piazze e nel frattempo sono stato richiamato. E non ho avuto dubbi nel tornare».

Se lo aspettava?

«All’inizio non ci credevo. Poi più il tempo passava e più segnali arrivavano. Quando sono stato contattato, dopo quattro anni a Sassari mi è sembrato giusto dare una mano anche per come era finita la stagione precedente. Col massimo impegno».

Come sono i rapporti con la società?

«Sono sempre stati buoni. Anche adesso».

Lei resterà?

«A breve ci incontreremo e decideremo. Senza problemi. La possibilità c’è. Vedremo se ci saranno i presupposti, se il progetto sarà importante. A Sassari sto benissimo».

Il nuovo anno era cominciato con l’idea di puntare sui giovani, poi si è tornati indietro: ci si può riprovare?

«Vedremo. Il primo aspetto è la stabilità societaria, poi non ci sarebbe alcun problema a lavorare con una squadra giovane. Lo abbiamo dimostrato».

La Torres potrà davvero ambire in futuro a conquistare la Serie B?

«Sarebbe la conseguenza di una programmazione seria e di un progetto importante. Tante società spendono molto denaro e non riescono a centrare l’obiettivo: vincere è difficile. Ma perché no? L’ambizione è importante».

Lei da giocatore è stato al Cagliari: cosa la lega all’Isola?

«Ho fatto anche un anno al Lanusei da tecnico. Non lo so, forse ho la Sardegna nel destino. Qui sto benissimo, amo l’accoglienza e il calore di Sassari, il modo di vivere nell’Isola. Ne sono ben felice».

Dopo la salvezza col Bra ha detto di sentire suo il club: che intendeva?

«Parlava il cuore. Qui è come se fossi a casa. Volevo far capire come sto qui».

La si conosce bene come allenatore, ma chi è Alfonso Greco nella vita di tutti i giorni?

«Una persona tranquilla, che ama il suo lavoro e invece non ama apparire. Non mi piace la troppa pubblicità. Oggi forse è un difetto, ma è il mio carattere».

E in panchina?

«Cerco di instaurare un rapporto schietto e di fiducia con i giocatori. Paga sempre. Mi piace dominare le partite, esserne padrone. Un sergente di ferro? No, il rapporto è aperto e do massima libertà. Poi dipende dal gruppo, a volte serve essere più decisi. Ma sinora ho avuto sempre formazioni coese».

A quali traguardi personali punta?

«Cerco di migliorarmi. Dipende sempre dal risultato, tutto quello che ho ottenuto sinora è stato frutto del lavoro. Nessuno mi ha regalato niente, dalle giovanili all’Eccellenza alla Serie C. La Serie A? Tutti vorrebbero arrivarci ma bisogna guardare la realtà: ho 57 anni, non è facile».

Poteva fare meglio da giocatore?

«La vita è fatta di episodi, di momenti, di fortuna. Quando stavo per decollare ho avuto un grave infortunio a Cagliari che mi ha un po’ rallentato, poi non sono più stato in grado di salire. Il rammarico è che mi è capitato a 20 anni, nel momento migliore. Ma sono soddisfatto della carriera, ho ottenuto quel che meritavo».

Cosa si sente di dire ai tifosi sassaresi?

«Anche sabato scorso hanno dimostrato grande attaccamento, allo stadio erano numerosissimi. Nel girone di ritorno ci siamo tutti allineati, è stata una grande mano per raggiungere un obiettivo troppo importante per la Torres. Nei momenti più difficili sono stati sempre vicini alla squadra, per la quale hanno un grande amore. Posso solo ringraziarli per la spinta che ci hanno dato».

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