«Amo Nuoro, voglio restare qui» 

Nuoro. Preoccupazione per le sorti della Nuorese in Promozione. Non è stato ancora formalizzato il subentro del gruppo, capitanato da Gianni Pittorra, interessato a rilevare la società. Il capitano Fabio Cocco non nasconde i suoi timori e spera nella fumata bianca. Nella scorsa stagione è stato eletto il miglior giocatore dell’Eccellenza e per una questione di cuore attende la squadra della sua città.

Cocco, sta sicuramente seguendo le vicende societarie?

«Quotidianamente. Purtroppo il tempo è limitato e non facile gestire trasferimenti societari in tempi brevi».

Che idea si è fatto?

«Sono stati presentanti dei progetti validi dai gruppi interessati a rilevare la società con l'obiettivo di riportare subito il club nella categoria persa la scorsa stagione. Sono anche a conoscenza che l’amministrazione comunale sta cercando di mediare. Mi auguro che questa situazione di stallo possa risolversi al più presto perché il tempo stringe».

Preoccupato?

«Penso che sia normale. A oggi tutte le squadre si stanno attrezzando per disputare un campionato difficile. Sono sempre in contratto con Andrea Peana, ormai nuorese di adozione, e anche con altri miei compagni che nella passata stagione, ma anche nelle precedenti, sono stati protagonisti con questa maglia. Speriamo in un risvolto positivo».

Ha avuto altre offerte ma resta in attesa?

«Nei giorni scorsi ho avuto qualche contatto ma la mia priorità è restare a Nuoro in qualsiasi categoria».

Quanto è forte il suo legame con la città e la Nuorese?

«Sono molto legato ai colori verdazzurri e alla mia città. Dopo tanti anni ho ancora il desiderio di giocare qualche stagione con questa maglia e chiudere la mia carriera qui dove l'ho iniziata».

Ha dimostrato di essere ancora in gran forma. È stato pure eletto migliore dell’Eccellenza.

«Mi ha fatto molto piacere. La stima che avverto in tutti i campi in cui vado da parte degli avversari è la stessa che ricambio ogni domenica. Purtroppo è stato un premio amaro. La retrocessione è stata una mazzata a livello personale. Non mi era mai successo. Anche il modo in cui è avvenuta è stato crudele. C’è di buono che non vedo l'ora di iniziare, mi sento ancora bene e voglio cercare di riportare la Nuorese in alto il prima possibile».

L’auspicio?

«Che presto si possa cominciare a programmare una stagione ormai alle porte».

RIPRODUZIONE RISERVATA