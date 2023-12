«Amo mio padre, ma lo denuncio» 

«Non l'ho fatto per soldi. Vorrei avere solo un confronto con mio padre. Non è stato semplice presentare la querela». Annie ha 21 anni, è figlia di Anna Barranca e di Samuel Eto’o, l’ex calciatore camerunese conosciuto in tutto il mondo che ha militato nel Barcellona e nell’Inter. Nei giorni scorsi la giovane, che ha vissuto a Iglesias fino a qualche anno fa, ha denunciato il genitore per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento: 10mila euro al mese. Il legale della ragazza, Daniele Vianello, ha cercato una mediazione con gli avvocati del campione, ma il tentativo di trovare un accordo non è andato a buon fine. L’atleta infatti ha continuato a ignorare una sentenza del tribunale di Cagliari del 2012. A quel punto Annie ha deciso di procedere con la querela. «Mia madre in passato l’aveva già denunciato», racconta la studentessa, che oggi torna in Sardegna per le vacanze.

Dove trascorrerà il Natale?

«Andrò a trovare i miei nonni a Iglesias».

Cosa fa nella vita?

«In questo momento vivo a Milano. Studio comunicazione e marketing all’università».

Suo padre non paga l’assegno di mantenimento. Nei giorni scorsi l’ha querelato.

«Non è stata una decisione facile. Non avrei mai denunciato una persona che fa parte della mia famiglia».

In precedenza era stato denunciato da sua madre?

«Sì, lei in diverse circostanze si è rivolta ai giudici, ma purtroppo anche le sentenze non hanno sortito alcun effetto, almeno per il momento».

Cosa si aspetta?

«Sicuramente la prenderà male e continuerà ad avere un comportamento ostile nei miei confronti. Ma non è una vendetta».

E cosa è?

«Un modo per fargli capire quello che sta succedendo. Con le maniere semplici non è servito a niente. Purtroppo la stampa ha sottolineato solo l’aspetto economico di questa vicenda».

Parla dell’assegno da 10 mila euro al mese?

«Sì, ma dei soldi non me ne frega niente. Non ho problemi economici. Riesco a mantenermi a Milano, studio, faccio i miei viaggi».

Ha mai parlato con suo padre?

«Non direttamente. Mi ha scritto qualche anno fa. Avrei potuto vederlo, ma mi ha chiesto di prendere un volo per andare da qualche parte nel mondo che avrebbe scelto lui. Ma non è successo nulla».

Come mai?

«Era necessario il consenso di mia madre. Ero ancora minorenne e non sono potuta partire. L’avrei incontrato anche a Parigi, dove lui trascorre lunghi periodi, ma non è stato possibile».

Conosce le sue sorelle?

«Sì, con una ero in contatto fino a qualche tempo fa. Lei ha provato a chiedere a mio padre di contattarmi, ma lui l’ha invitata a non occuparsi di questa vicenda».

Cosa pensa di suo padre?

«Penso che sia una persona buona. Ha fatto tante cose importanti. Non ho niente contro di lui. Gli voglio molto bene. Spero solo di avere un confronto. È pur sempre mio padre. Adesso sta a lui decidere se incontrarmi o meno. Io lo aspetto sempre».

Come è stato crescere senza un genitore?

«Non avendo mai avuto un padre, non saprei dire se in questi anni sia mancato o meno. Forse più avanti quando avrò una famiglia capirò meglio questa situazione».

E sua madre?

«Con mio padre ha avuto una relazione che è durata un anno. Sicuramente non si è fatta abbindolare dal fascino del calciatore famoso. Si volevano molto bene. Con me è stata e continua ad essere una grandissima mamma. Non mi ha fatto mancare niente».

