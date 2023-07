«Amo la Sardegna, è il primo pezzo d’Italia che ho potuto vedere» 

Confessa di aver sconfinato più volte in Sardegna, quando era in esilio. «È stata la prima e unica parte d’Italia che ho visto per molti anni». E infatti per lui l’Isola e Casa Savoia sono una cosa sola. Anche perché nelle città, Cagliari compresa, ci sono ancora molte strade e piazze intitolate ai suoi antenati. «In altre zone d’Italia hanno cancellato la storia, qui no».

Emanuele Filiberto di Savoia è a Cagliari per celebrare la festa dello statuto dell’Istituto delle guardie d’onore delle reali tombe del Pantheon, un’associazione nata nel 1878 che si occupa di mantenere viva la memoria legata alla casa di Savoia, al Risorgimento, e alle tradizioni militari nazionali. Una celebrazione che si tiene tutti gli anni a Roma e che per la prima volta è ospitata a Cagliari.

Cinquantuno anni, nato a Ginevra, Emanuele Filiberto è sposato con l’attrice francese Clotilde Coureau e ha due figlie, Vittoria e Luisa. Vive tra Parigi e Monte Carlo. Gestisce un fondo di investimento, Altim, quotato alla borsa di Zurigo, ha alcuni ristoranti negli Stati Uniti (Prince of Venice), ha frequentato reality e talent show da concorrente e conduttore ed ha tentato la strada della politica senza successo. Nel suo sito si definisce sua altezza reale e Principe di Venezia e di Piemonte ma quando si presenta, affabile e gentile, chiede a tutti di essere chiamato Emanuele.

A Cagliari ieri ha incontrato il sindaco Paolo Truzzu, i vertici di Confindustria, ha visitato Palazzo Regio e, per strada, è stato fermato da molte persone che hanno voluto una foto con lui. Prima di prendere un aperitivo alle Palmette, al Poetto, ha visitato la sede del gruppo Unione Sarda.

Che cosa rappresenta per lei la Sardegna?

«Per me quest’Isola è Casa Savoia, un posto simbolico, carico di storia sabauda».

Quando ci è venuto per la prima volta?

«La Sardegna era la mia Italia, quella che vedevo dalla mia casa in Corsica. È stato il primo posto italiano dove sono sono stato, clandestinamente. Ricordo bene la prima volta. Avevo cinque o sei anni e salii con mia madre sulla barca a vela di Corrado Agusta per raggiungere Porto Cervo. Ma rimanemmo a bordo e non uscimmo perché avevamo paura di farci scoprire. Poi ci tornai molte volte».

Da quando è finito l’esilio è di casa.

«Conosco tutta l’Isola, sono venuto due o tre volte a Cagliari e a Sassari, ma conosco meglio il nord. Vado spesso a Santa Teresa e alla Maddalena, dove tornerò anche tra qualche settimana, ospite dei due sindaci»

Come percepisce il rapporto dei sardi con casa Savoia?

«C’è grande rispetto. Naturalmente è difficile scindere il rapporto con la casa reale da quello con me. Le persone mi hanno visto, e credo apprezzato, in televisione, con me sono tutti molto gentili. Anche a Cagliari camminando per strada sono stato fermato da tante persone che hanno voluto fare una foto con me».

Che cosa ha apprezzato della città?

«È un posto ricco di storia sabauda e apprezzo il fatto che ci siano ancora tante vie intestate a esponenti di Casa Savoia. In altre città italiane hanno voluto cancellare la storia, voi avete voluto mantenerla. Ho visto che hanno vestito la statua di Carlo Alberto con i colori rossoblù».

A proposito di calcio, lei alcuni anni fa ha acquistato l'Associazione Calcio Savoia 1908 e il Real Agro Aversa, che militano in eccellenza. A che scopo lo ha fatto?

«Il calcio per me è un grande aggregatore sociale, è un’operazione che ha il semplice scopo di aiutare tante persone a fare sport in modo sano ed evitare che prendano altre strade».

Una delle sue iniziative di beneficenza. Ne avete in corso qualcuna in Sardegna?

«Sono stato invitato dal sindaco per Sant’Efisio, il primo maggio, e vorrei venire. Il giorno precedente vorrei organizzare una cena di beneficenza. Ne parlavo anche con i rappresentanti di Confindustria che lavorano anche con i carcerati, vediamo che cosa si può fare. La mia idea, in generale, è fare beneficenza a chilometro zero, cioè dove prendiamo i soldi li ridistribuiamo. Ora individueremo uno o due progetti e vedremo».

“Il Principe”, la docuserie trasmessa da Netflix, ha rievocato la vicenda della morte di Dirk Hamer che coinvolse suo padre. Ma hanno fatto discutere soprattutto i fuori onda in cui Vittorio Emanuele dice di essere stato testimone dell’incidente in cui ha perso la vita il fratello 15enne del re di Spagna, Juan Carlos. Lei si è molto risentito, ha sentito i reali di Spagna?

«È una storia conosciuta da tempo e trovo che non c’entrasse niente con tutto il resto. È stato un gesto poco carino e deontologicamente scorretto far parlare di questo tema, a telecamere spente, una persona anziana come mio padre, registrarlo e mandarlo in onda. Quanto ai reali di Spagna, non si sono risentiti e continuo ad avere un ottimo rapporto con loro. Del resto il re di Spagna ha accettato recentemente la Santissima Annunziata (il maggior ordine cavalleresco della monarchia sabauda e del regno d'Italia, ndr)».

Che rapporto hanno le sue figlie con la monarchia?

«Loro per ora studiano, voglio che abbiano una base di valori e un loro pensiero critico per giudicare le cose. Vittoria ha quasi 20 anni e lo scorso anno è venuta con me ad Altacomba per l’anniversario della morte di mio nonno Umberto. Era molto impressionata nel vedere tanto affetto da parte degli italiani. Sento in lei la volontà di volerne sapere di più. Ora studia Scienze politiche e Storia dell’arte in Inghilterra. Luisa l’anno prossimo farà la maturità e poi vuole studiare legge in Spagna».

Di recente avete citato in giudizio in sede civile lo Stato italiano per la restituzione delle gioie di dotazione della Corona del Regno d’Italia. Perché l’avete fatto e a che punto è la causa?

«Ho sentito uno dei miei avvocati una settimana fa, dovremmo essere a buon punto. Quanto al perché, vogliamo semplicemente la restituzione di ciò che è nostro».

(I gioielli sono depositati dal 5 giugno 1946 in un caveau della Banca d’Italia: si tratta di 6.732 brillanti e 2 mila perle. Il loro valore, dicono, si aggirerebbe sui 300 milioni anche se per il gioielliere Gianni Bulgari, che li visionò negli anni ’60, non valgono più di qualche milione).

C’era bisogno di far causa?

«Abbiamo provato a lungo a mediare con la Banca d’italia e col Governo e il ministero delle Finanze. Ho parlato anche personalmente con Mario Draghi quando era governatore di Bankitalia. Ma loro non hanno accettato e, dunque, abbiamo dovuto far causa. Posso garantire che andrò fino in fondo, se necessario fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo perché questi gioielli sono di casa Savoia e non voglio che nessuno mi cammini sui piedi. Ricordo che quando mio nonno venne mandato in esilio gli dissero: maestà, lasci tutto, tanto tornerà a breve. Sapete come è andata».

Se doveste vincere la causa, che cosa ne farete di quel tesoro?

«Andrà esposto perché è parte di una storia e di una dinastia. Lasciarli in una piccola cassa è una cosa folle. Spero che le perle nel frattempo non siano diventate polvere».

La televisione ha contribuito a riconciliarla con gli italiani, ha nuovi progetti?

«C’è un momento per tutto e quel momento credo sia finito. Mio padre sta meno bene, mi ha lasciato più responsabilità, ho tante cose da fare. Vede, tutti credono che ai Savoia i soldi siano caduti dal cielo, ma non è così. I Savoia sono partiti dall’Italia senza niente, mio padre ha lavorato tutta la vita, io lavoro da sempre. Ho dei ristoranti in America, sto creando un gioco con l’intelligenza artificiale, seguo le attività degli ordini dinastici e sono anche papà e marito. Devo provare a fare bene tutto questo».

