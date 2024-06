Amnistia per Puigdemont 

La Procura ha chiesto l’applicazione dell’amnistia per Carles Puigdemont e gli indipendentisti coinvolti nel processo per le proteste violente del movimento Tsunami Democratic, in Catalogna nel 2019, che li vede accusati del presunto reato di terrorismo. A giudizio del pubblico ministero, i fatti contestati rientrano nel condono giudiziario e, pertanto «procede dichiarare l’estinzione della responsabilità penale» e «decretare il non luogo a procedere» nei confronti degli imputati.