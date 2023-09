«Amnistia agli indipendentisti in cambio del voto di fiducia» 

Madrid. Un’amnistia immediata, l’abbandono della via giudiziaria contro l’indipendentismo catalano e la creazione di un meccanismo di mediazione e verifica di futuri accordi, incluso un nuovo referendum di autodeterminazione in Catalogna. Erano sostenzialmente già note le tre condizioni elencate a Bruxelles da Carles Puigdemont per negoziare i 7 voti di Junts (imprescindibili per formare un governo, sia di segno progressista per permettere a Sànchez di tornare al potere con la coalizione Psoe-Sumar e il supporto di nazionalisti baschi e catalani, sia di centro-estrema destra dopo l’accordo Pp-Vox per portare Alberto Nunez Feijòoo alla Moncloa) ma per i due principali partiti iberici sono difficili da digerire.

Secondo Puigdemont al momento mancano le condizioni per un accordo. Perché ci siano «serve un impegno storico» prima ancora di negoziare con «quanti hanno criminalizzato e represso la nostra attività politica». Non un compromesso solo per far partire la legislatura, insomma, ma un’ampia intesa su una serie di premesse, a partire dal «riconoscimento della legittimità democratica dell’indipendentismo». «Quindi - ha chiosato Puigdemont - la domanda è se i due grandi partiti spagnoli sono pronti per negoziare con noi». Il leader dei Popolari Alberto Feijòo è netto: «Non accetterò nessun ricatto per l’investitura». Quanto ai socialisti, il primo stop è arrivato dall’ex premier Felipe Gonzàlez: «La Costituzione non è un chewing gum, non entrano né l’amnistia né l’autodeterminazione». Poi è la portavoce del governo, la ministra per le Politiche territoriali Isabel Rodriguez, a prendere le distanze da Puigdemont: «Le nostre posizioni sono agli antipodi. Sulla questione catalana noi abbiamo uno strumento, il dialogo; una cornice, la Costituzione; e un unico obiettivo, la convivenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA