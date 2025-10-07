Amministrazioni locali, il ruolo del Terzo settore 

Alla Mem è prevista venerdì dalle 9,30 una giornata di approfondimento promosso da Anci, con l'intervento di rappresentanti istituzionali di Regione e Comuni della Sardegna. Il titolo del forum è “Amministrazione condivisa e ruolo del Terzo settore nella normativa regionale di attuazione del D.Lgs. 117/2017”

La giornata vuole contribuire a costruire comuni conoscenze sui principi normativi di riferimento e valutare lo stato dell’arte delle esperienze intraprese dalle diverse realtà regionali. L’obiettivo è quello di avviare una riflessione a più voci sulla qualità delle relazioni tra Ts e Istituzioni nella realtà locale, valutare l’opportunità di dotare anche la nostra regione di uno strumento normativo capace di migliorare e consolidare la collaborazione tra il terzo settore della Sardegna, le istituzioni e le comunità locali.

La giornata vedrà la partecipazione di Luca Gori, costituzionalista, docente di Diritto pubblico alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e di Diritto del Terzo settore all’Università di Pisa, presidente della Fondazione Caript, uno dei massimi esperti della materia.Porteranno il proprio contributo: Armando Bartolazzi (assessore regionale alla Sanità), Francesca Piras (direttrice generale delle Politiche sociali, Assessorato alla Sanità RAS), Francesco Spanedda (assessore agli Enti locali, Finanze e Urbanistica), Piero Comandini (presidente del Consiglio regionale della Sardegna), Carla Fundoni (presidente VI Commissione regionale Salute e politiche sociali), Massimo Zedda (Sindaco di Cagliari), Graziano Milia (Sindaco di Quartu Sant'Elena), Giuseppe Mascia (Sindaco di Sassari), Settimo Nizzi (Sindaco di Olbia), Emiliano Fenu (Sindaco di Nuoro), Massimiliano Sanna (Sindaco di Oristano), Simone Monni (Sindaco di Burcei).

RIPRODUZIONE RISERVATA