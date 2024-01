Amministratori, le spese della Planargia 

Quanto hanno inciso nel 2023 nelle casse dei loro comuni gli amministratori della Planargia? La premessa è d’obbligo: tutte le indennità sono al lordo stabilite per legge a seconda del numero degli abitanti, come anche i rimborsi spese. Altro aspetto importante è che le cifre possono lievitare quando si parla di sindaci che incassano l’indennità piena a seconda che siano dipendenti in aspettativa per incarico politico, pensionati o part time. Tutti i dati sono certificati e arrivano dal Sistema informativo ministeriale dei movimenti finanziari effettuati dai soggetti pubblici.

Bosa

Partendo dal Comune più popoloso della Planargia, proprio nei giorni scorsi è stato determinato il pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri per il 2023. Una spesa annuale di circa cinquemila euro destinata ai 16 esponenti politici che hanno partecipato alle riunioni della Assemblea civica. Una cifra decisamente bassa, se raffrontata ai quasi 110mila euro spesi per le indennità dell’esecutivo. Di 12mila euro è invece la destinata agli organi di controllo e revisione.

Tresnuraghes, Suni

Le indennità spettanti agli organi istituzionali del Comune di Tresnuraghes sono complessivamente di circa 40mila euro mentre agli amministratori di Suni sono andati circa 57 mila euro a cui si aggiungono neppure 300 euro per missioni e trasferte.

Magomadas, Montresta

Al Comune di Magomadas sono stati impegnati circa 26mila euro per gli amministratori, (oltre 5mila euro di rimborsi). Troppi, secondo l’ex assessora Francesca Uras, che con le sue dimissioni aveva qualche mese fa staccato la spina al mandato amministrativo del sindaco Emanuele Cauli e dell’unica lista che si era proposta alle elezioni del 2020, aprendo le porte al commissario Giampaolo Satta. Montresta è a quota 23mila euro e 14 mila euro di rimborsi.

Sagama, Tinnura, Flussio

Gli emolumenti degli amministratori di Sagama arrivano a 25mila euro, integrate con circa 9mila euro di rimborsi. Tinnura indica spese per 52mila di indennità e 5.500 di rimborsi. A Flussio indennità di circa 30mila euro.

Il caso “Modolo”

I versamenti per gli amministratori di Modolo sono particolari. Le indennità ammontano a 42mila euro ma i rimborsi schizzano a quasi 30mila euro. Tanto per dare un’idea: i “colleghi” bosani hanno chiesto rimborsi per 5mila euro, gli amministratori di Oristano 2.900.

RIPRODUZIONE RISERVATA