Amministratori e volontari hanno ripulito il rio Solanas 

Si sono ritrovati nei pressi della chiesa parrocchiale, spostandosi poi sul Rio Solanas per l’operazione “Puliamo il mondo”, voluta dall’amministrazione comunale di Sinnai e dall’associazione “Su Tzinnibiri”, di Legambiente. In poco tempo sono stati raccolti sacchi di sfalci di prato, cumuli di aghi di pino provenienti probabilmente da qualche giardino privato. Nel rio trasformato in una discarica, sono stati recuperati anche vecchi frigoriferi, gomme d’auto e altri vecchi elettrodomestici, poi raccolti dalla Cosir per lo smaltimento. L’azione di pulizia si è poi spostata nella strada che collega la via Piscina Bertula alla via del Mare, dove sono state raccolte una infinità di bottiglie di vetro e di plastica. Con la sindaca Barbara Pusceddu e l’assessora all’Ambiente Michela Matta (che ha organizzato l’operazione assieme a Legambiente), hanno partecipato la vicesindaca Katiuscia Concas, gli assessori Cristiano Spina e Alessio Serra e la consigliera comunale Giulia Giglio.

«È stato un intervento di sensibilizzazione ma anche concreto», ha detto l’assessora Matta: «Liberare il tratto del rio da questi rifiuti, è stato bellissimo».

«La Cosir realizzerà presto l’ecocentro», ha annunciato la sindaca Pusceddu: «A Solanas abbiamo nel frattempo istituito due punti di raccolta ma c’è ancora chi si libera dei rifiuti senza alcun rispetto per l’ambiente. Presto piazzeremo anche alcune telecamere nei punti più critici». (r. s.)

