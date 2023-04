Amministratori e sindacati: «Rilanciare l’industria a Fiume Santo» 

«Se muore il Nord Ovest muore la Sardegna». La mobilitazione di parti sociali e istituzioni riprende il percorso davanti ai cancelli dello stabilimento industriale Eni di Porto Torres e la centrale elettrica di Fiume Santo, per convincere Governo e Regione che il territorio del Nord Ovest dell’Isola non può e non vuole arrendersi al declino. Energia e Industria, questi i temi al centro della seconda assemblea pubblica dopo la tappa ad Alghero su Mobilità e Trasporti. «Sono due le grandi proposte da portare avanti», rilancia Pier Luigi Ledda, coordinatore del Tavolo istituzioni parti sociali (Tips), «costituire in questo territorio un sito industriale capace di produrre intere filiere per realizzare impianti di produzione di energia, e rilanciare la chimica verde, attivando la cabina di regia come previsto dal Protocollo d’intesa del 2011».

Dal palco si è levato il coro degli studenti dell’Istituto superiore “Paglietti” di Porto Torres a sostegno della battaglia promossa dal Tips, Provincia, sindaci dei comuni della Rete Metropolitana, associazioni datoriali e di categoria insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil. «Vogliamo conoscere il nostro futuro», ha detto Niccolò Monni, 18enne liceale. Un territorio in emergenza che chiede una svolta immediata nelle politiche per lo sviluppo e per il lavoro, sulla programmazione e la progettualità. Il segretario generale Uiltec-Uil, Giovanni Tavera, punta il dito contro Governo e Regione. «Se c’è una legge che obbliga il governatore Solinas a convocare la cabina di regia, questa deve essere attivata al più presto a Roma, presso il consiglio dei Ministri per riavviare gli investimenti Eni sulla chimica verde». Ci sono dei segnali che vanno in quella direzione. «Come l’acquisto di Versalis dell’intero pacchetto di Novamont», spiega Massimiliano Muretti, segretario generale Cgil Sassari, «aspetti però che vanno messi in sinergia con altri investimenti. Quest’area produttiva potrebbe crescere». È il sindaco Massimo Mulas a parlare di «situazione paradossale, il nostro è uno dei pochi territori che non fa resistenza sui progetti della pianificazione energetica nazionale. Siamo gli unici favorevoli ad ospitare un rigassificatore Frsu anche di grandi dimensioni per tenere in vita la centrale di Fiume Santo».

