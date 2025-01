Amministratori e indennità: è polemica 

Dall’1° gennaio 2025 sale l’indennità di carica per sindaco e assessori, e a Serramanna torna a lievitare anche la polemica politica. All’atto della Giunta comunale che in forza della legge regionale 3 del 2022 porta lo stipendio del sindaco Gabriele Littera a quattromila euro lordi mensili, risponde il consigliere di minoranza Carlo Pahler, che sull’argomento ha depositato il 31 dicembre scorso un’interrogazione consiliare urgente.

L’interrogazione

«Con deliberazione della Giunta – scrive nella premessa Pahler – è stato disposto l’aumento dell’indennità di funzione del sindaco a 4.000,02 euro lordi mensili per l’anno 2025, incrementando di circa 400 euro quanto già percepito precedentemente». Il consigliere contesta la «decisione, benché legittima, che è stata volutamente non comunicata né discussa in Consiglio comunale, omettendo di informare i consiglieri e i cittadini». Da qui l’interrogazione al primo cittadino: «Conferma o smentita dell’aumento dell’indennità di carica, e chiarimenti sulle ragioni di tale scelta in vista dei meriti e degli obiettivi raggiunti rispetto al proprio programma elettorale, considerando il periodo di difficoltà economiche per i cittadini».

Di nuovo polemiche sugli aumenti delle indennità per gli amministratori, quindi: era già successo nel 2021 quando l’atto del Consiglio comunale che stabilì un primo adeguamento, finì al centro di due interrogazioni consiliari presentate dalla minoranza. La prima era stata presentata dallo stesso Pahler che chiese a sindaco (2.509 euro mensili lordi la nuova indennità) e assessori (1.129 euro lordi mensili) di «rinunciare all’aumento dell’indennità di carica e destinare le somme ai servizi sociali per le famiglie del nostro territorio»; la seconda era del gruppo “Più Serramanna” di Gigi Piano, che puntò il faro proprio sull’ipotesi «di incrementare l’indennità sino al massimo consentito dalla legge».

La replica

«Non mi sembra una notizia», replica a caldo il primo cittadino: «A parte il fatto che il consigliere Carlo Pahler ha fatto una interrogazione con questo stesso tempismo, abbiamo adeguato le indennità esattamente alle cifre previste tre anni fa ed esclusivamente con risorse appositamente trasferiteci dalla Regione e vincolate per questo fine».

Littera rivendica la legittimità dell’atto presa in forma della norma regionale che recita: “L’indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni”. Tutto nella norma quindi, con le indennità lorda mensile per il sindaco che sale a 4.000,02 mensili, seguite da quelle per il vicesindaco (2.000,01 euro), assessori (1800,01) e del presidente del Consiglio comunale (400,02 euro).

Il caso dei gettoni

Dopo il caso dell’aumento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali (il consigliere Pahler ha già anticipato di voler rinunciare all’incremento) passati da 18 a 54 euro lordi a seduta, a Serramanna si torna a polemizzare sulle indennità degli amministratori comunali.

RIPRODUZIONE RISERVATA