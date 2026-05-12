Amministratori di sostegno nei guai 

È stata condannata in primo grado a due anni di reclusione con pena sospesa perché avrebbe sottratto oltre 21mila euro ad un anziano del quale era amministratrice di sostegno. Il processo in abbreviato nei confronti dell’avvocata Valeria Pala, 42 anni di Carbonia, si è chiuso davanti al giudice Giorgio Altieri che ha accolto le richieste del pm Daniele Caria. Nei guai, sempre con l’ipotesi di peculato, è finito anche l’ex assessore di Teulada, Giacomo Piras, 56 anni, denunciato dai militari della Guardia di Finanza perché sospettato di essersi impossessato di 35mila euro di un novantenne di cui era amministratore di sostegno.

Il processo

L’amministratrice di sostegno era finita nei guai nel 2024, quando la Procura ha aperto un’inchiesta nei suoi confronti ipotizzando che avesse prelevato dal conto di un anziano, poi deceduto, la somma di 21.180 euro tra il 7 maggio 2021 e il 10 febbraio 2022. Per la pm Rossana Allieri, titolare del fascicolo, l’avvocata non avrebbe fornito una giustificazione che quei soldi siano stati realmente usati nell’interesse dell’amministrato. Difesa dall’avvocato Federico Castello, l’imputata ha scelto il rito abbreviato e al termine del processo è stata condannata a 2 anni con pena sospesa e al risarcimento di 30mila euro alle figlie dell’anziana deceduta, costituite parte civile con l’avvocato Pier Andrea Setzu. Depositate le motivazioni della sentenza la difesa potrà presentare appello.

Nuova indagine

Per quanto riguarda l’ex assessore di Teulada, Giacomo Piras, al termine di lunghe indagini, i militari del Comando provinciale di Cagliari hanno inviato un’informativa che è sfociata nell’apertura di un fascicolo da parte del sostituto procuratore Gilberto Ganassi. L’inchiesta era nata dalla denuncia sporta dal figlio di un amministrato che avrebbe riscontrato, tra il 2020 e il 2023, ammanchi sul conto corrente intestato all’anziano padre. Stando all’ipotesi delle Fiamme Gialle, tutte ancora da accertare davanti al Tribunale, l’ex assessore avrebbe effettuato svariate spese e oltre 40 pagamenti con il pos acquistando materiale edile, carburante, articoli per l’infanzia, ma spendendo anche soldi in negozi di ottica, autoricambi, gommisti e gelaterie. Piras è anche sospettato anche di aver effettuato circa 80 prelievi di denaro contante senza un giustificato motivo. Operazioni che, per la Procura, non sarebbero giustificate visto che l’anziano amministrato risultava essere stabilmente inserito all’interno di una struttura per anziani. Nell’esecuzione della misura cautelare reale emessa dalla locale Procura della Repubblica, sono stati sottoposti a sequestro beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie pari all’intera somma indebitamente distratta.

Il sequestro

Nei confronti dell’ex assessore i finanzieri hanno eseguito una misura cautelare emessa dal pm Ganassi, sequestrando beni e immobili, nonché conti per l’intera somma che la Procura ritiene indebitamente distratta.

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