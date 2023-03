Amministratori di sostegno, domande  

L’obiettivo è creare un elenco di persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno con la finalità «di sostenere il Comune nell’espletamento della funzione, assegnata dal Tribunale, di garantire un servizio di supporto e tutela alle persone che, per effetto di una infermità, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e ai maggiorenni che versino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi».

Ovviamente non potranno iscriversi le persone che non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio, quelle già escluse da attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito. L’avviso è disponibile sul sito www.comune.oristano.it. Gli interessati dovranno inviare la domanda all'indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it entro venerdì 31.«L’incarico dovrà essere svolto gratuitamente – si legge in una nota del Comune – Per informazioni ci si può rivolgere a Milena Deligia (0783 791208 – email: milena.deligia@comune.oristano.it), Luca Congia (0783 791297 – email; luca.congia@comune.oristano.it), Ufficio relazione con il pubblico (0783 791337 - 0783 791331, urp@comune.oristano.it) e Informacittà (0783 791628, informacitta@comune.oristano.it). ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA