Amministratori a fianco dei medici 

Il documento-denuncia firmato da 17 medici di base della Baronia contro la centralizzazione dei servizi primari decisa dall’Asl di Nuoro ha scosso in profondità il territorio, aprendo una frattura che gli amministratori locali definiscono «ormai non più rinviabile». Da Siniscola arrivano le reazioni più dure, alimentate dal timore che la riorganizzazione rappresenti l’ennesimo passo verso lo svuotamento del Distretto sanitario della Baronia. La vicesindaca Angela Bulla, componente della Conferenza dei sindaci per la sanità, preoccupatissima sostiene appieno l’analisi dei medici e invita a una presa di posizione unitaria.

I timori

«Non si può assistere inerti a quanto sta accadendo – avverte Bulla –. È urgente che tutti assieme affrontiamo questa vertenza, perché il rischio è quello di perdere servizi essenziali già oggi ridotti al minimo. Avverto un palese tentativo di ridimensionare il ruolo del distretto sanitario di Siniscola, trasformandolo in una scatola vuota».

Critico anche l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori, che interviene come esponente di FdI. Secondo lui, quanto sta avvenendo contraddice apertamente le promesse formulate dall’azienda sanitaria. «Assistiamo a un palese disinteresse per i bisogni delle periferie – denuncia –. Ci era stato presentato un programma di potenziamento del distretto, ma ora l’ago della bilancia pende nella direzione opposta. È un tradimento degli impegni presi con il territorio».

Alla mobilitazione si unisce il consigliere provinciale di minoranza Giorgio Fresu, che parla di un segnale da non sottovalutare: «Sostengo la presa di posizione dei 17 medici del Distretto di Siniscola. Le loro preoccupazioni sono più di un campanello d’allarme, arrivano da chi ogni giorno tutela il diritto alla salute nelle nostre comunità». Fresu ricorda che, appena 8 mesi fa, dalla Direzione dell’Asl fossero arrivati annunci di investimenti e potenziamenti. Per questo considera incomprensibile l’ipotesi di un trasferimento delle cure primarie a Nuoro.

Conferenza sindaci

Il timore è che le promesse legate a Casa della salute di Siniscola, nuovi servizi a Orosei e a interventi socio-sanitari restino lettera morta. Fresu auspica un confronto “sereno e produttivo” con la Direzione nuorese, pur non risparmiando una stoccata alla Conferenza dei sindaci, dalla quale non percepisce “analoga determinazione”. Su quest’ultimo punto Bulla fa dei distinguo, difendendo l’operato dell’organismo presieduto dal sindaco di Irgoli, Ignazio Porcu. «Le istanze del territorio sono sempre state portate ai tavoli con l’Asl – assicura –. Ma le risposte della controparte, negli ultimi mesi, sono apparse sempre più evasive».

