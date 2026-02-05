Amministrative, si tratta sulle liste in undici Comuni 

Tra conferme, incognite, bocche cucite e lavori in corso, la politica del Medio Campidano si appresta a cambiare volto. In attesa dell’ufficialità della data delle Amministrative, negli 11 Comuni chiamati al voto giorno dopo giorno prendono forma gli schieramenti: gli incontri s’intrecciano con le scelte dei partiti al governo della Regione, referenti locali di maggioranza e minoranza. In una popolazione complessiva di circa 35mila abitanti, saranno gli elettori a decidere se premiare la continuità oppure cambiare strada.

Terzo mandato

I preparativi vanno avanti da mesi, ma le uniche certezze sono i sindaci pronti a scendere in campo per il secondo e terzo mandato. A Guspini , paese con 11.134 abitanti, c’è Giuseppe de Fanti: «Sono pronto a ricandidarmi. La decisione spetta alla maggioranza, stiamo discutendo tra chi lascia e chi resta». Intanto è chiara la frattura all’interno del Pd che l’ha sostenuto e spunta un’alleanza di centrosinistra che invita all’unità, a patto che la lista si rinnovi, a partire dal vertice. Di contro la minoranza uscente: «Il nostro progetto va avanti», conferma il capogruppo, Marcello Pistis. Salvo sorprese, anche a Sanluri , Alberto Urpi non molla: «Cittadini, associazioni e imprenditori mi chiedono di ricandidami. Non posso deluderli. L’ultima parola spetta alla mia squadra». Anche qui il centrosinistra si sta organizzando per una lista, a breve l’ufficialità dei promotori “Sanluri s’Innova”. Nessun tentennamento per Matteo Castangia di Villanovafranca : «Pronti al terzo mandato. La mia disponibilità alla guida non mancherà». Così per Marco Sideri di Ussaramanna : «Ci riproviamo, non escludo novità, stiamo discutendo sui rispettivi ruoli». Andrea Fenu di Segariu : «Il dialogo è aperto, noi ci siamo, ringraziamo chi ci ha dato fiducia, potrebbero esserci cambiamenti, nel caso nasceranno dal confronto».

Il passo indietro

Due i sindaci che lasciano, Italo Carrucciu di Lunamatrona e Riccardo Sanna di Pabillonis , per entrambi sarebbe il terzo mandato, interrotto da una consiliatura per il primo, consecutivo per il secondo. «È giusto – sostiene Carrucciu – lasciare spazio ad altri, è sinonimo di democrazia. Cambiare, avere volti nuovi e idee innovative è salutare, i giovani sono il futuro, il loro impegno politico fa bene alla comunità, interrompe un modo di governare identico a se stesso». Motivazioni diverse per Sanna: «Oggi fare il sindaco è impegnativo, una pausa è necessaria. Troppi cavilli burocratici non consentono risposte alle priorità, penso al sociale, ai bisogni dei cittadini». Il sostituto, Marco Tuveri, è al lavoro: «Mi è stata chiesta la disponibilità, ho accettato. La collaborazione di tutti è importante per far crescere un piccolo paese. Ci provo».

Incognite e certezze.

Tra le conferme c’è Marco Pisanu di Siddi : «L’impegno è proseguire la strada tracciata cinque anni fa. In questo progetto continuiamo a credere». A Gonnosfanadiga sarebbero tre le liste. Una di centrodestra guidata dal sindaco uscente Andrea Floris, l’altra farebbe capo ai Cinque Stelle con candidato sindaco Francesco Ronchi, la terza sarebbe espressione dei dissidenti dell’attuale amministrazione, l’ex assessora, Simona Zurru, probabile candidata a sindaca. A Barumini solo voci e nessuna ufficialità. «Stiamo valutando – riferisce il primo cittadino, Michele Zucca – sul da farsi. La decisione spetta ad assessori e consiglieri». Al voto anche i cittadini di Tuili dove l’attuale sindaco Andrea Locci assicura: «Sono pronto a ricandidarmi».

