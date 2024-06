Amministrative, ora il secondo turno 

Le sfide tra partiti non si sono chiusi con le Europee: domani e lunedì saranno giorni di ballottaggi in un centinaio di comuni. Ci sono sfide importanti, come quelle di Firenze, Bari, Perugia o Caltanissetta, e qualche scontro minore che, pur non spostando gli equilibri, si sta comunque conquistando qualche spazio di attenzione.

La sfida di Firenze

La segretaria Pd Elly Schlein chiuderà la campagna a Firenze per dare man forte a Sara Funaro, uscita dal primo turno col 43,2% dei voti contro il 32,9% del candidato di centrodestra, l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Il centrodestra nei giorni scorsi ha schierato una squadra di ministri a Bari ma, per adesso, i leader di partito non hanno in agenda comizi nelle città al voto. Per esempio Matteo Salvini è atteso in Veneto, a Montecchio Maggiore, per festeggiare col governatore Luca Zaia l’approvazione della riforma dell’Autonomia differenziata. Punta invece sul Sud il presidente del M5S Giuseppe Conte, che chiuderà nella sua Puglia, a San Giovanni Rotondo. Qui il duello è interno al campo largo: Filippo Barbano del M5S sfiderà il sindaco uscente sostenuto dal Pd, Michele Crisetti (al primo turno entrambi hanno preso il 36%).

Rush finale a Bari

Oggi quindi gli ultimi comizi, poi sabato di silenzio elettorale. Schlein ha già annunciato che sarà Latina, alla manifestazione dei sindacati per la tragedia di Satnam Singh, morto dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro ed essere stato abbandonato per strada. Poi sarà a Firenze, dove il ballottaggio è fra il campo largo e il centrodestra come a Bari: qui Vito Leccese, candidato dal Pd, ha ottenuto l’appoggio di Michele Laforgia, che ha corso col M5S. Il centrodestra schiera Fabio Romito: al primo turno non è andato oltre il 29% (contro il 48% di Leccese), ma confida nella rimonta. Due donne in corsa a Perugia: il campo largo con Vittoria Ferdinandi e il centrodestra con Margherita Scoccia. Primo turno sul filo di lana: entrambe intorno al 49%. A Caltanissetta Walter Tesauro, centrodestra, 34,4% al primo turno, se la vedrà con Annalisa Petitto (centrosinistra, 30,8%), che non ha il sostegno del M5S.

RIPRODUZIONE RISERVATA