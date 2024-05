Amministrative, in campo undici liste 

Undici: tante, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, saranno le liste elettorali in campo a Sinnai per il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno prossimi. Sette quelle che il campo largo conta di depositare entro le 12 di domani a sostegno della sua candidata, l’attuale vicesindaca Barbara Pusceddu, tre a sostegno dell’attuale assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai, una (“Sinnai libera”) per il consigliere d’opposizione Aldo Lobina.

Le sorprese

Nel campo largo cinque liste non riservano sorprese: sono quelle di Pd (sarebbero orientate a non ricandidarsi l’assessora Giusy Cariello e la consigliera Cristina Moriconi, ma sono in corso confronti e riflessioni), Progressisti, Alleanza Verdi-Sinistra possibile, Centro popolare e Sinnai 360. Una dovrebbe vedere insieme Movimento 5 stelle e Sinistra futura. Un’altra si chiamerà probabilmente “Orizzonte in Comune” (nome simile a quello della lista “Orizzonte Comune” capeggiata alle scorse Regionali dall’attuale assessore al Turismo Franco Cuccureddu) e farà capo a Nuccio Melis, assessore uscente. Melis, centrista di provenienza Udc, è in Giunta come esponente di un gruppo civico, “Democrazia comune”, insieme al consigliere Valter Zucca: quest’ultimo di recente è tornato in seno al partito da cui proviene, Forza Italia, che esprimerà una lista a sostegno della candidata a sindaca Aurora Cappai. In quella stessa coalizione, inizialmente, sembrava essere destinato a confluire anche Melis, poi approdato nel campo largo.

«Avremo con noi molti candidati giovani», anticipa Pusceddu: «In questi giorni erano coinvolti nella stesura del programma elettorali, e io mi sono dedicata soprattutto ad ascoltare le loro proposte. Uno ha detto una frase che mi piace moltissimo: siamo una nuova generazione».

Nel M5s è confermata l’assenza di Rita Matta, che per due consiliature ha portato avanti le istanze grilline ma ha spiegato di non condividere la candidatura della vicesindaca: «Rispetto la sua scelta – fa sapere quest’ultima – perché conosco l’impegno con cui si è dedicata alla cosa pubblica».

I nomi

Per Cappai ci saranno la lista civica “Uniti per Sinnai”, guidata dal consigliere Roberto Loi, quella di Forza Italia da Zucca, e una terza che dovrebbe conservare il nome “Democrazia comune” e presentare come capolista il presidente del Consiglio Alessandro Orrù. «Il programma è già chiuso», annuncia Loi. «Nella stesura – aggiunge Cappai – sono stati coinvolti tutti i probabili candidati consiglieri. Ho sensazioni molto positive».

“Sinnai Libera” di Aldo Lobina ha iniziato nei giorni scorsi a presentare sui social i candidati consiglieri e ha completato la stesura delle linee programmatiche.

Gli spazi

Mercoledì la Giunta ha deliberato gli spazi elettorali in cui sarà possibile, facendone richiesta, tenere comizi: sono stati scelti l’ex municipio (l’attuale biblioteca) e la sala polifunzionale Sant’Isidoro. Si preannuncia una campagna aperta e vivace. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA