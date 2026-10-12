Amministrative, è già toto-nomi 

Cinque anni fa le elezioni amministrative che elessero Pietro Morittu sindaco al primo turno: nel quinto anniversario si inizia a guardare alla prossima primavera quando i cittadini saranno chiamati nuovamente ad esprimere le loro preferenze per sindaco e consiglieri.

Si lavora al bis

Allo stato attuale sembra scontata la ricandidatura dell’attuale primo cittadino che già sui social, presentando un nuovo simbolo, sembra non voglia tirarsi indietro: «Sono orgoglioso di quanto abbiamo costruito finora, – ha scritto sulla sua pagina social - ma credo ancora di più in tutto ciò che possiamo realizzare insieme». Insomma, la volontà sembra chiara e le forze che lo hanno sostenuto sino ad oggi, alcuni sbilanciandosi più di altri, vogliano continuare su quella strada. Il segretario cittadino del Pd Alberto Pili conferma quanto già detto il giorno della sua elezione alla guida del partito: «Il nostro candidato è Morittu, e partendo dalla composizione dell’attuale maggioranza valuteremo possibili aperture ad altre forze progressiste». Per “Carbonia Avanti” parla il capogruppo Giacomo Floris: «Rimaniamo sulle posizioni espresse già un anno fa, in una riunione alla presenza del sindaco, confermando la scelta di continuare in questo progetto. Per l’immediato futuro abbiamo già programmato diverse riunioni». Anche il vicesindaco Michele Stivaletta, espressione del gruppo consiliare “Sviluppo & ambiente” ribadisce: «Stando le cose come sono oggi, con la stessa composizione, continueremo a sostenere l’attuale coalizione e la conferma del sindaco». Per Beppe Vella, capogruppo di “Carbonia Insieme”, «in coerenza con il lavoro svolto fino ad oggi, sosterremmo fortemente la candidatura di Pietro Morittu». Anche Antonio Caggiari del gruppo “Uniti per rinascere” non si sfila: «Rimaniamo fedeli al progetto politico portato avanti sino ad oggi e appoggiamo Morittu». Infine anche per Giangi Fiori, per il gruppo “Carbonia civica”, federato con Carbonia avanti, non ci sono dubbi: «Massimo sostegno alla riconferma del sindaco, sostegno rafforzato dal presentarci con una nostra lista».

Gli screzi

Non tutto sembra però filare così liscio. Da tempo corre voce in città che l’attuale capogruppo Pd, Giacomo Guadagnini, sia pronto a candidarsi presentando una sua lista e, non smentendo, afferma: «Devo confessare che sto vivendo un momento di sofferenza». Guardando alle altre forze in campo i nomi non affiorano ma le posizioni sì. Sembra quasi scontata un’altra coalizione di centrosinistra pronta a sfidare Morittu. Per la segretaria cittadina di Sinistra futura Luisa Poggi la posizione è questa: «Vorremmo riproporre il campo largo, sulla linea di quanto avviene anche in Regione. Ma come in tutti i matrimoni c’è bisogno del consenso di tutte le parti. Certo è che non potremmo sostenere una colazione come quella che attualmente governa la città». Anche Daniele Male, oggi nel gruppo misto, conferma:«Sto lavorando alla composizione di una lista che insieme a Sinistra futura ed altre forze si proporrà per la guida della città». Al momento però non emergono nomi di possibili candidati. Stessa situazione per il centrodestra. La consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Garau spiega che «sono in corso delle valutazioni. I principi del centrodestra rimangono quelli di sempre e chi ci si rispecchia è ben accetto. È ancora prematuro parlare di candidati». Una novità potrebbe essere rappresentata dalla discesa in campo della nuova forza politica creata da Roberto Vannacci, futuro nazionale. Il coordinatore cittadino Pippo Oliva lo conferma: «Ci stiamo guardando intorno per l’individuazione di un candidato sindaco. Ci sono diversi nomi, ma ancora è troppo presto per farli conoscere».

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