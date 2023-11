«Ammetto le truffe, colpa del gioco d’azzardo» 

Non si è sottratta al faccia a faccia con il giudice, rispondendo a tutte le domande e ammettendo le proprie responsabilità in merito alle imputazioni. Non solo. Elisabetta Toro, 56 anni, finita in carcere su ordine di custodia cautelare del Gip per una serie di truffe, ha spiegato anche di soffrire da anni di una ludopatia e, per questa ragione, di aver avuto necessità di soldi. Allo stesso tempo, la professionista ha scagionato del tutto il compagno, il finanziere Nicola Gentile, indagato a piede libero con l’ipotesi di ricettazione.

L’interrogatorio

Ieri mattina, poco dopo le 10, la professionista - che secondo l’accusa si spacciava per promotrice finanziaria senza esserlo - si è presentata davanti al giudice Roberto Cau col difensore Riccardo Floris. Il botta e risposta è durato oltre un’ora: la donna si è fatta carico di tutte le contestazioni mosse dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, spiegando però che il compagno era del tutto ignaro di quanto accadeva tra il 2019 e il 2021. Ora la Procura con la Guardia di Finanza faranno le dovute verifiche prima di chiudere l’inchiesta. Nel frattempo il Gip Cau non ha ancora deciso se tenere in carcere o scarcerare la 56enne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia sarebbe emerso che l’indagata sta già da tempo seguendo un percorso legata alla dipendenza dal gioco, una situazione che - se accertata e documentata - potrebbe convincere il giudice a mitigare la misura cautelare.

L’ordinanza cautelare

Nel frattempo filtrano le prime indiscrezioni sulla lunga ordinanza cautelare e sulle imputazioni mosse dal pubblico ministero a Elisabetta Toro, in passato vittima di una serie di intimidazioni e attentati incendiari. Tante sono le ipotesi di truffa, addebitata alla sedicente promotrice finanziaria: nell’ottobre 2019 avrebbe raggirato una donna sottraendole circa 20 mila euro, qualche mese prima avrebbe ottenuto da un’altra investitrice 28 mila euro. Ad una coppia, tra l’aprile 2019 e l’ottobre dell’anno successivo, avrebbe portato via 13 mila euro e poi altri 9 mila ad una donna nel gennaio di tre anni fa. Sempre ad una donna avrebbe fatto stipulare un finanziamento da 12.504 euro a fronte di 5 mila euro richiesti, ottenuti con ricariche su carte ricaricabili. Sempre nel 2020 altri 2700 ad un’altra investitrice, ma la lista delle contestazioni conta anche un’altra serie di raggiri meno consistenti. Il compagno, il finanziere Nicola Gentile, è finito nei guai per ricettazione perché, nel suo conto corrente, sarebbero state accreditate dalla donna le somme ricavate con le presunte truffe dall’agosto. I militari del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza hanno monitorato, tra l’agosto 2017 e il settembre 2021, ricariche nelle carte della Toro per 168.165 euro, versamenti in contanti e bonifici sul conto del compagno per 124.465 euro e prelievi dell’indagata per 294.872 euro. Ora le indagini dovranno capire quali di queste operazioni sono riconducibili a dei presunti reati e quali regolari.

Reati gravi e sistematici

«L’oggettiva gravità dei reati su cui si indaga e le modalità concrete della loro commissione, connotata da sistematicità e tendenziale abitualità», scrive il Gip Cau, al termine delle 55 pagine di ordinanza, «delineano un quadro complessivo che induce a ritenere particolarmente concreto e attuale il pericolo per la collettività, rappresentato dall’ulteriore prosecuzione dell’attività criminosa dell’indagata, si da imporre l’adozione a suo carico di una misura cautelare coercitiva».

