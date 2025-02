Ammendola silurato dal Pd 

Scossone al Consorzio industriale. Marzia Mameli silura Franco Ammendola. «È venuto meno il rapporto di fiducia». L’amministratrice della Provincia dell’Ogliastra, esponente del Partito democratico, ha revocato dall’incarico l’imprenditore, avocando a sé la rappresentanza dello stesso ente all’interno del consiglio di amministrazione. Organismo in cui sono stati confermati il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e il delegato della Camera di commercio, Rocco Meloni. Ammendola, 74 anni, originario di Lamezia Terme, era in carica dal 20 aprile 2021 quando Costantino Tidu, all’epoca commissario della Provincia di Nuoro, lo aveva delegato a rappresentare l’ente, socio al 50 per cento del Consorzio (l’altro azionista è il Comune di Tortolì).

La revoca

«Dalla data della mia nomina - dichiara Marzia Mameli - sono state diverse le occasioni nelle Ammendola ha operato in piena autonomia e senza condividere né confrontarsi con me, facendo venire meno la fiducia che caratterizza lo specifico rapporto di delega definito dalla norma». La revoca è divenuta efficace nel momento in cui l’atto è stato trasmesso sulla casella di posta certificata del Consorzio. La decisione non è certamente un fulmine a ciel sereno, anche perché le voci di un avvicendamento ai vertici dell’ente di governo di Baccasara si inseguivano da settimane. Il Consorzio attende il nuovo presidente. Mameli detta i tempi: «La prossima settimana convocherò la prima assemblea in cui nomineremo il successore di Ammendola». La strada sembra tracciata: «C’è già un’idea», conferma Mameli che però mantiene riserbo sui nomi. Anche se le indiscrezioni portano tutte a un esponente territoriale con tessera del Pd in tasca.

L’ex presidente

Il decreto è stato protocollato ieri pomeriggio. Il documento - datato 18 febbraio - ha certificato una notizia nell’aria dalla sera precedente, sebbene in mattinata l’amministratrice straordinaria della Provincia avesse negato l’ipotesi. Critico il destinatario del provvedimento: «La revoca - accusa Ammendola - è arrivata nonostante dalla Direzione generale della presidenza della Regione e dall’assessorato agli Enti locali abbiano imposto gli amministratori straordinari delle province di non effettuare alcuna nomina di carattere politico». La vicenda non sembra chiudersi qui. Ammendola promette battaglia: «Consulterò l’avvocato per capire la legittimità dell’atto e chiederò la sospensiva del decreto». All’ipotesi che il presidente decaduto possa contestare il provvedimento di revoca, con facoltà di ricorrere al Tar, l’amministratrice provinciale concede una replica effimera: «Non sarei sorpresa di un eventuale ricorso, ci sta».

