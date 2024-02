Ammendola lancia un piano assunzioni al Consorzio industriale  

I venti di tempesta che hanno soffiato sul Consorzio industriale negli ultimi due mesi lasciano spazio all’operazione rilancio. A pochi giorni dalla revoca della misura cautelare dei domiciliari, il presidente Franco Ammendola ha convocato per domani un’assemblea con sindacati e Confindustria per illustrare la nuova pianta organica e il regolamento delle assunzioni in Consorzio. È la sua prima iniziativa pubblica a distanza di quasi due mesi dall’arresto, disposto dal gip del Tribunale di Lanusei per fatti del tutto estranei all’attività consortile ma inquadrati nella sua sfera privata di imprenditore. All’assemblea, che si terrà domani alle 11, Ammendola condividerà con parti sociali e associazioni di categoria il nuovo prospetto dell’organico, illuminando gli ospiti sulle modalità di assunzione.

Tutto ciò nell’ottica di rilancio economico e gestionale del Consorzio, il cui vicepresidente, Rocco Meloni, ha di recente confermato le iniziative note da tempo: nuovi piani di infrastrutturazione, attenzione sulle aree ex Cartiera e nullaosta all’aviazione commerciale per l’aeroporto di Basaura. Temi che quasi certamente emergeranno anche domani perché strettamente collegati con le nuove strategie assunzionali messe a punto da Ammendola. (ro. se.)

