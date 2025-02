Ammendola, fiducia dal Tar 

Il Pd lo voleva fuori dai giochi, il Tar lo ha rimesso in sella. Per ora. Franco Ammendola (Forza Italia) resta sullo scranno più alto del Consorzio industriale, almeno fino al 26 marzo, giorno in cui il Tribunale amministrativo entrerà nel merito della lite fra il presidente e la Provincia dell’Ogliastra, la cui amministratrice straordinaria, Marzia Mameli (Pd), lo aveva revocato dall’incarico con un decreto del 18 febbraio scorso. Quel provvedimento, per ora, il Tar ha deciso di infilarlo in congelatore. L’efficacia degli atti impugnati è stata sospesa a distanza di quarantotto ore dalla sentenza con cui la stessa seconda sezione del Tar (presidente Antonio Plaisant) aveva rigettato il ricorso originario di Ammendola. Lo scenario è mutato una volta che, il 25 febbraio, il vicepresidente del Consorzio, Rocco Meloni, ha convocato l’assemblea generale. Proprio alla luce della convocazione, Ammendola ha ripresentato l’istanza, a quel punto accolta dal giudice.

I fatti

Il 25 febbraio il Tar non ha concesso la sospensiva. Ma il giudice ha precisato: «Laddove l’assemblea generale dovesse essere convocata prima del 26 marzo, la richiesta di misure cautelari monocratiche potrebbe essere riproposta alla luce di tale sopravvenienza». Detto fatto. A stretto giro il vicepresidente Meloni ha convocato l’assemblea per il 7 marzo e Ammendola, assistito dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, ha reiterato l’istanza. Che il giudice, ieri, ha accolto, restituendo di fatto ad Ammendola il ruolo di presidente.

Le reazioni

«Me l’aspettavo», è stato il primo commento di Marzia Mameli, alla lettura del dispositivo. «Se io ho emesso un atto di quel genere - ha spiegato riferendosi al decreto di revoca - è perché sono convinta che fosse nelle mie facoltà. Se poi il giudice, il 26 marzo, riterrà che non è fattibile mi rimetterò alla decisione. Sono donna delle istituzioni e faccio politica per amministrare il bene comune. Accettando l’incarico che mi è stato conferito mi sono messa a disposizione e nel momento in cui avverranno le elezioni provinciali, nel caso fossero di secondo grado, tornerò a fare l’assistente sociale, lavoro che negli ultimi trentacinque anni ho svolto con impegno e passione». Soddisfazione da Ammendola: «Ho sostenuto sin da subito che quello della Provincia fosse un atto illegittimo. L’ho spiegato anche all’assemblea dei soci. Sono stato rimosso perché, secondo Marzia Mameli, avrei rifiutato il dialogo, quando invece ci sono anche richieste di incontri protocollate, che ho fornito anche al Tar, a cui mai ho avuto risposta. Piena disponibilità al dialogo». L’attesa è tutta al 26 marzo: «Nel caso a me sfavorevole mi auguro che il successore lavori come ho fatto io. Si sono dimenticati in che condizioni hanno lasciato il Consorzio».

