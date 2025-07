Ammendola bacchetta gli insediati: «La nostra rete funziona» 

Per riparare la vecchia condotta colabrodo del Consorzio di Bonifica, l'Enel ha dovuto staccare la corrente elettrica. Questo perché la linea corre, inspiegabilmente, sopra la tubazione. A pagarne le conseguenze ancora una volta gli insediati. C'è chi ieri ha lavorato con gruppi elettrogeni, qualcuno ha direttamente chiuso. Sui disagi in zona industriale è intervenuto il presidente del Cipo, Franco Ammendola: «Gli insediati avrebbero dovuto, da tempo, allacciarsi alla nostra rete dell'acqua che è sempre funzionante». Ritiene: «Incomprensibile tutto ciò in quanto chi ha realizzato la linea elettrica doveva essere al corrente che esisteva una servitù del Consorzio di bonifica regolarmente registrata. Purtroppo i lavori devono essere realizzati e non possiamo pretendere che i tecnici del Consorzio di Bonifica non lavorino in sicurezza. Abbiamo sollecitato i loro vertici a dismettere la loro linea». Sulla mancanza di linee telefoniche e internet dice: «è risaputo che Tim dimostra poca sensibilità per la zona industriale. Abbiamo installato un'antenna satellitare che presto sarà disponibile». E sull’illuminazione pubblica ricorda: «prima di questa amministrazione le strade erano al buio e in abbandono. Per fortuna, oggi, è sotto gli occhi di tutti il cambiamento». (f. me.)

