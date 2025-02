Ammazzato a calci a Lloret de Mar, i genitori denunciano Palazzo Chigi 

Firenze. I genitori di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino ucciso il 12 agosto del 2017 con un calcio in testa dal ceceno Rassoul Bissoultanov, tuttora in libertà, in una discoteca di Lloret de Mar, sulla Costa Brava, denunciano la presidenza del Consiglio. «Due giudici della Corte d’Assise di Roma, come stabilito dalla Cassazione, hanno commesso un errore clamoroso decidendo la scarcerazione del killer di mio figlio - hanno spiegato al Corriere della Sera - Bissoultanov, arrestato in Spagna, era riuscito ad ottenere un permesso per andare a Strasburgo e rinnovare dei documenti. Ma poi aveva tentato la fuga. Arrestato dalla polizia tedesca, era stato estradato in Italia. Però per un cavillo, ritenuto poi infondato dalla Suprema Corte quando era già irreperibile, era stato scarcerato e aveva evitato il processo immediato in Italia». La famiglia aveva presentato un esposto al Csm, che aveva risposto di non essere competente e che giuridicamente l’unica strada era una citazione a giudizio della presidenza del Consiglio.

