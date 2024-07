Ammazzata in strada dall’ex 

ROMA. Era appena uscita dal lavoro, saliva in auto per andare a prendere il bambino dai nonni quando l’ex compagno si è avvicinato su una Smart e l’ha uccisa con una fucilata.

La telefonata

Il femminicidio si è consumato per strada in pieno giorno nel quartiere Portuense. L'allarme è scattato poco prima delle 14, quando sono stati segnalati al 112 degli spari in via degli Orseolo. Inutili i soccorsi per Manuela Petrangeli, fisioterapista 50enne che da anni lavorava nella casa di cura Villa Sandra. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno lanciato la ricerca dell’uomo. Ma poco dopo Gianluca Molinaro, ex compagno della vittima, si è costituito in una vicina caserma dei carabinieri. A convincerlo sarebbe stata la precedente compagna, madre della sua prima figlia, a cui avrebbe telefonato subito dopo aver sparato.

Nessuna denuncia

Molinaro, che lavora come operatore sociosanitario in un altro centro di riabilitazione, ha confessato di aver ucciso Manuela Petrangeli e ha consegnato il fucile a canne mozze usato per l’omicidio. I militari lo hanno sottoposto a fermo e hanno cominciato ad ascoltare parenti, amici e conoscenti per fare piena luce sull’accaduto. Dai primi accertamenti pare ci fossero dei dissidi ma non risultano denunce della donna contro l’ex. La coppia si era separata tre anni fa e aveva un bimbo di 9 anni. E proprio al bambino la donna avrebbe fatto l’ultima telefonata prima di morire, rassicurandolo: «Amore, sto arrivando da te».

A bruciapelo

Secondo una prima ricostruzione Manuela Petrangeli è uscita dalla casa di cura in compagnia di una collega che aveva parcheggiato l’auto poco distante dalla sua. Si sono salutate e stava salendo in macchina quando all’improvviso Molinaro l’ha affiancata sulla Smart e le ha sparato a bruciapelo. La donna avrebbe tentato di ripararsi ma un colpo l’ha centrata al petto. Sgomento tra i colleghi della fisioterapista, che l’avevano vista sorridente fino a qualche minuto prima. «Mai nessuna avvisaglia - raccontano alcuni - Sembra avessero dei rapporti civili, come tanti che si separano. Non riusciamo a darci una spiegazione. Era una persona sorridente, una bravissima professionista».

