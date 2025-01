Ammazza la moglie in salotto, poi si suicida 

Perugia. C’è il primo femminicidio del 2025 nel nostro Paese. A Gaifana, oltre quaranta chilometri dal capoluogo umbro, un uomo di 38 anni ha ucciso la moglie di 29, poi si è tolto la vita. È successo nella loro abitazione, in una palazzina bifamiliare.

I nomi

La vittima si chiamava Elisa Stefania Feru, cittadina italiana ma originaria della Romania, era operatrice sociosanitaria all'istituto Serafico di Assisi, dove si occupava dell'assistenza a bambine e bambine disabili. La giovane è stata uccisa nel salotto di casa con un solo colpo di pistola. A spararle, il marito Daniele Bordicchia, una guardia giurata del posto che lavorava per conto di una ditta di vigilanza che opera sul territorio umbro.

La dinamica

Per ammazzare la moglie, il 38enne ha usato una Glock 17 calibro 9, l'arma di servizio regolarmente detenuta. Che poi ha rivolto verso se stesso suicidandosi. I motivi alla base della tragedia sono ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri, in un comunicato ufficiale, hanno comunque parlato di «probabile movente» nell'ambito di «dissidi coniugali». La coppia era sposata dal maggio scorso e non aveva figli. Ma a quanto pare i rapporti tra marito e moglie erano piuttosto tesi negli ultimi tempi.

Accertamenti in corso

A dare l'allarme ieri mattina sono stati i genitori di Bordicchia che abitano poco lontano. Hanno raggiunto l'abitazione della coppia per portare a spasso i loro cani come facevano normalmente e hanno scoperto la tragedia. Che tuttavia potrebbe essere avvenuta addirittura tre notti fa. Un particolare, questo, che dovrà chiarire il medico legale. La donna uccisa era attesa al lavoro ieri mattina, dopo un turno di riposo. Nella struttura di Assisi era stata assunta da poco. Sul profilo Facebook della donna ci sono in evidenza le immagini felici del matrimonio. Una foto, in particolare, era pubblicata identica anche sul profilo social di lui. In Italia il 2024 si è chiuso con oltre novanta femminicidi.

