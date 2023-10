Ammazza la madre e il fratello  

Modena. Ha ucciso la madre e il fratello e poi ha tentato di togliersi la vita, finendo in prognosi riservata all'ospedale modenese di Baggiovara dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

Famiglia

È una tragedia maturata in ambito familiare quella che si è consumata domenica sera attorno alle 21.30 in una zona residenziale di Vignola, paese in provincia di Modena.

Il 67enne Uber Capucci, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri che per primi sono entrati nell'abitazione, ha accoltellato prima il fratello Emore, di un anno più giovane, e poi ucciso la madre 88enne, Anna Malmusi. Quest'ultima era allettata e non è ancora chiaro come sia stata ammazzata: probabilmente sarà necessario attendere l'autopsia per poterlo affermare con certezza.

Conviventi

Le vittime del duplice omicidio vivevano sotto lo stesso tetto, mentre l’uomo accusato di aver compiuto il delitto stava in un'altra abitazione.

A dare l'allarme, comprendendo che qualcosa stava succedendo, sono stati i vicini di casa, che avant’ieri sera, quando hanno contattato i carabinieri, hanno riferito di un litigio prolungato in corso, durante il quale si sarebbero avvertite distintamente delle urla. I militari sono così entrati nella casa trovando i due corpi e Uber Capucci in gravi condizioni, dopo il tentativo di togliersi la vita.

Ricoverato

L'uomo è stato subito caricato su un'ambulanza del 118 e portato d'urgenza all'ospedale, dove è piantonato dai militari.

Non avrebbe ancora riferito dettagli utili sulla dinamica del duplice delitto e sul perché abbia deciso di eliminare gli altri componenti della sua famiglia (il padre è morto una decina d'anni fa).

Le ipotesi

Alla sua sopravvivenza sono legate molte delle possibilità di chiarire quanto accaduto. Ma una prima ipotesi, seppur con cautela, viene avanzata dagli inquirenti: il delitto potrebbe essere maturato per dissidi tra i due fratelli sulla gestione dell'anziana madre che non era in buone condizioni di salute, soprattutto nei tempi più recenti.

Riservati

C'è poi un altro elemento: le due vittime conducevano una vita particolarmente riservata, così come l’uomo accusato di aver commesso il duplice delitto e per questo motivo si stanno svolgendo accertamenti anche sulla possibilità che all'interno della famiglia ci fossero situazioni di particolare disagio esistenziale.

L'unico che potrebbe fornire degli elementi importanti sul duplice delitto di Vignola è appunto l’unico superstite, che però non può parlare poiché ancora ricoverato in gravi condizioni a Baggiovara.

Autopsia

Nei prossimi giorni saranno eseguite le autopsie sulle vittime che serviranno soprattutto per stabilire come sia morta l'88enne Anna Malmusi. La donna, a differenza di Emore Capucci, non sarebbe stata infatti ferita con un'arma da taglio.

Dissidi

Stando a quanto riferito ieri da persone che conoscevano la famiglia, non erano noti i dissidi che si sospetta dividessero i fra i due fratelli e che potrebbero essere alla base del duplice omicidio, un altro elemento che rende ancora nebulosi i contorni della tragedia di via Torino.

