Ammanchi, dal gup i manager di Vacchi 

Inizia il 1 giugno prossimo il procedimento per il presunto maxi buco nei conti di Gianluca Vacchi. Il Tribunale di Tempio ha fissato l’udienza gup nel corso della quale sarà trattato il fascicolo a carico degli ex amministratori di Vacchi, Pietro Oliva, 52 anni, della frazione olbiese di San Pantaleo e la compagna, Stefania Schirru, 53 anni, di Simaxis (provincia di Oristano).

I due, difesi dagli avvocati Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano, sono accusati di appropriazione indebita e auto riciclaggio. Il capo di imputazione, definito sulla base di una indagine della Guardia di Finanza di Olbia, è stato firmato dalla pm di Tempio, Nadia La Femina. Secondo la magistrata, gli ex amministratori di Vacchi (imprenditore, dj e influencer) si sarebbero appropriati di circa 911mila euro, dal 2015 al 2020. I finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno individuato operazioni sui conti di Vacchi, con numerose transazioni e trasferimenti di somme di denaro sul conti correnti, carte prepagate e Postepay che sono stati attribuiti a Oliva e Schirru. Una parte del denaro sarebbe stata trasferita sul conto di una società agricola, con sede a San Pantaleo e intestata a Oliva. Vacchi, assistito dall’avvocato bolognese Gino Bottiglioni, ha presentato un esposto a suo tempo contro i suoi ammistratori, sostenendo di non avere mai autorizzato i bonifici dai suoi conti. Le persone sotto accusa, che respingono tutte le contestazioni, avevano la disponibilità dei conti per la gestione delle ville di Vacchi, a Porto Cervo, Bologna e Miami. Alla coppia sarda viene contestato anche il reato di auto riciclaggio per il trasferimento, secondo il pm, dei soldi di Vacchi su altri conti.

