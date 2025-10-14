VaiOnline
Allarme.
15 ottobre 2025 alle 00:18

Ammalarsi (e morire) di lavoro 

Il 20 per cento dei decessi per infortunio durante gli spostamenti 

Boom di malattie professionali nel nord Sardegna. È uno dei dati emersi ieri, in Camera di Commercio, nel convegno dedicato dall’Inail alla figura dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. «Si è registrato- afferma Luca De Santis, direttore territoriale Inail Sassari-Olbia-Tempio- il + 64% di patologie nel 2024, 648 casi, di cui definiti 410 positivamente». La curva viene confermata anche dalle ultime rilevazioni relative ai primi otto mesi del 2025 e, specifica De Santis, «in 3 casi su 4- il 75%- si tratta di malattie relative al sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, seguite in ordine decrescente da patologie del sistema nervoso e respiratorio, dell’orecchio e dei tumori».

Gli incidenti

La criticità di quest’ambito si associa a quello degli infortuni sul lavoro che hanno ripreso a crescere. Se infatti, tra Sassari e Olbia, nel 2024 si era registrata una lieve flessione in questo senso - meno 12 casi rispetto ai 3884 del 2023 - nei primi otto mesi del 2025 l’aumento delle denunce d’infortunio è stato dell’1,9% insieme a quello dei casi mortali, con due persone in più purtroppo decedute. «Diverse denunce sono legate a gli infortuni in itinere - riferisce Alfredo Nicifero, direttore generale Inail per Sassari - quando cioè ci si sposta da casa al lavoro e viceversa. Il 20% delle morti sono accadute durante questi trasferimenti». Una percentuale impressionante che, continua Nicifero, «deve far riflettere a più livelli e non soltanto gli ispettori Inail». Le vittime degli infortuni sono per il 65% uomini tra i 45 e i 59 anni, che diventano l’85% in occasione di incidenti mortali e che, per il 90%, sono lavoratori dipendenti. Sono poi 410 le denunce di infortuni nel 2024, tra Sassari e Olbia, nelle attività di alloggio e ristorazione, 358 per il settore costruzioni, 290 in agricoltura, 275 per trasporto e magazzinaggio, 272 per commercio e riparazione veicoli.

Controlli

Intanto si moltiplicano le incursioni dei carabinieri nelle aziende, trovate con frequenza sprovviste di quanto previsto per tutelare i lavoratori, a partire dal responsabile per la loro sicurezza. «Nel Sassarese - afferma Antonello Simula, presidente del co.co.pro di Sassari, Olbia e Tempio- ci sono 42mila imprese attive e solo 1100 rls, pochi poi i riferimenti per la sicurezza territoriale. Sono un sostegno importante, valutano i rischi e proteggono i dipendenti dagli infortuni».

