“Ammajare” a Siligo con Edoardo Mantega e Francesca Spanu 

Si avvia alla conclusione il Festival “Ammajare”, che in questi giorni ha trasformato Siligo in un laboratorio vivo di incontri letterari, teatro civile, musica e riflessione collettiva. Nella giornata di sabato, sono state le storie di due personaggi molto diversi a tenere alta l’attenzione del pubblico: quella di Julia Carta, “La strega di Siligo”, come titola il fortunato romanzo di Antonietta Uras – risultato tra i selezionati a un importante concorso letterario come quello di “IoScrittore” – e quella di Emilio Lussu, raccontata da Gianluca Medas.

Stasera la giornata conclusiva di “Ammajare” prevede un fitto programma di incontri. Si parte alle 18 con la presentazione di “Annile” (Il Maestrale), romanzo d’esordio di Edoardo Mantega, vincitore del Premio Gramsci. Alle 18.45 spazio a Francesca Spanu con “Il corpo sbagliato” (Il Maestrale), intenso racconto di metamorfosi e denuncia delle violenze del body shaming. Alle 19.30, un momento di forte impegno civile con l’incontro “Sulla nostra pelle. Gaza e dintorni”: testimonianze e riflessioni sul tema della pace, della giustizia sociale e della solidarietà, con la sottoscrizione della “Carta di S’Aspru” da parte dei sindaci del territorio. In questa occasione saranno consegnati due riconoscimenti: il “Premio Ammajare 2025” a Cinzia Angela Seddone, autrice di “Come una fenice” e testimone di coraggio contro la violenza, e il premio speciale “Il futuro che vogliamo” a Hiba Alif, assessora del Comune di Ravenna, simbolo di impegno civile e inclusione.

Dopo la cena delle 21.30, la rassegna si chiuderà con il concerto del gruppo Humaniora, un viaggio musicale che intreccia parole e note dedicate alle grandi figure femminili della storia, della letteratura e della cultura sarda e universale: da Maria Carta a Grazia Deledda, da Antonia Mesina a Maria Lai.

Tutti gli appuntamenti del Festival “Ammajare” sono a ingresso gratuito.

