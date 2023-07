Amira parte per Casablanca, riposerà con la madre 

È stato accolto il desiderio del padre, Radouane Bennadi, di origine marocchina, trapiantato a Macomer. Da domani la piccola Amira, riposerà accanto alla mamma, a Casablanca. La salma della piccola, annegata a Porto Alabe il 20 luglio, accompagnata dal padre e da funzionari del consolato marocchino, è partita da Nuoro ieri mattina, poi in nave fino a Civitavecchia. Stasera un aereo da Roma la porterà a Casablanca, dove sarà seppellita domani, accanto alla mamma, anche lei stroncata appena due mesi e mezzo fa da un mare incurabile. È l’epilogo di una storia triste, che vede coinvolta una intera famiglia di origine marocchina, che vive a Macomer da diversi anni. La tragedia di Amira ha scosso e commosso l'intera cittadina, dove c'è stata una gara di solidarietà. «Tutti hanno voluto dare un contributo per consentire alla piccola di poter riposare accanto alla mamma – dice Maria Luisa Muzzu, vice sindaca – noi abbiamo dato la vicinanza umana, assieme al parroco e al vescovo. Non abbandoneremo il genitore e i suoi figli, ai quali, come Servizi sociali, riserveremo la massima attenzione». Un pensiero grato all'intera cittadina arriva da un rappresentante della comunità marocchina a Macomer, Rachid Taj: «Ringraziamo tutti, il sindaco e la giunta per la vicinanza e per il contributo di solidarietà. Crediamo che la comunità di Macomer sia soprattutto questo». (f. o.)

