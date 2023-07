«Amira è sparita fra le onde» 

Quei momenti ritornano in mente come flash abbaglianti. La giornata di sole, la spiaggetta di Noesala fra Porto Alabe e Magomadas e il mare mosso. «Stavamo facendo il bagno, all’improvviso un’onda più grossa ci ha sparpagliate, non toccavamo più». La ragazzina 12enne ricorda ogni istante di giovedì pomeriggio quando Amira, la più piccolina delle tre sorelle di origine marocchina, ha perso la vita fra le correnti e le rocce. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità di Macomer, dove risiede la famiglia Bennadi e ha riacceso i riflettori sui pericoli del mare e il salvamento (giovedì a Is Arenas è annegata anche una turista polacca, 41 anni). La Procura di Oristano intanto ha aperto un fascicolo.

Il ricordo

Le tre ragazzine giovedì, in compagnia di una vicina, erano andate a trascorrere qualche ora al mare. «Eravamo in acqua tutte insieme, poi le onde ci hanno allontanato. Noi siamo state salvate dal bagnino invece Amira è stata portata via su una barca» racconta la 12enne che ieri è stata dimessa dall’ospedale di Oristano dove era ricoverata per un principio di annegamento (l’altra sorella di 17 anni era potuta tornare subito a casa dove l’aspettavano gli altri quattro fratelli). Quella “barca” era una motovedetta della guardia costiera di Bosa che ha potuto solo recuperare il corpo senza vita della piccola.

In ospedale

Nella camera mortuaria dell’ospedale bosano è stato un viavai di amici e conoscenti. Giovedì notte sono arrivate le maestre della bambina che frequentava la scuola elementare Padru ‘e lampadas, i compagni di scuola, il sindaco di Macomer Riccardo Uda e ieri pomeriggio anche il vescovo di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino, insieme al parroco, padre Andrea Rossi, agli altri sacerdoti e alle suore. Un momento toccante, un abbraccio al di là di qualsiasi credo religioso per il papà Radouane, inconsolabile, solo due mesi fa aveva perso la moglie Fatima. «Se ne sono andate una dopo l’altra, una disgrazia». Non si dà pace il carpentiere da 16 anni trapiantato a Macomer. «Erano uscite per distrarsi un po’ ma Amira non è tornata».

Il dolore

La comunità marocchina si è subito mobilitata. In testa Rashid, mediatore culturale e referente al Cpr, che anche ieri è stato vicino ai figli di Radouane. «Ho portato il couscous per il pranzo, come si usa nella nostra cultura quando muore una persona cara – fa sapere – adesso ci stiamo organizzando per il funerale di Amira, secondo il rito della religione musulmana. Sarà seppellita in Marocco, accanto alla mamma». Per far fronte alle spese la Caritas aprirà una raccolta fondi ma anche il Comune è già in prima linea. Nei prossimi giorni (probabilmente venerdì) sarà proclamato il lutto cittadino. «Siamo in contatto diretto con il Consolato del Marocco, stiamo cercando di organizzare in tempi brevi il rientro della salma di Amira nella sua terra d’origine – ha spiegato Riccardo Uda – faremo di tutto per stare vicini a questa famiglia».

L’inchiesta

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento non ci sono indagati. Gli accertamenti, affidati alla capitaneria di Bosa vanno avanti mentre si riparla della sicurezza. Giovedì a Is Arenas, proprio dove il 2 luglio era morto l’archeologo Carlo Lugliè, è annegata anche Maria Wiktoria Reimann, turista polacca. In questo tratto il salvamento non è ancora partito. «Serve buon senso se il mare è mosso, soprattutto in certe zone - spiega il comandante della capitaneria di Oristano Federico Pucci – è importante che anche le amministrazioni facciano la propria parte».

