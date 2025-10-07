Amicobus, servizio 7 giorni su 7 

Più orari disponibili e, per chi è tifoso, la possibilità di andare a sostenere il Cagliari all’Unipol Domus. Ctm e Regione abbattono alcune barriere che limitavano il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Il servizio Amicobus, pensato per disabili, invalidi e anziani over 65 con limitazioni psico-fisiche, è stato potenziato. Le novità sono state presentate ieri mattina nel deposito di viale Ciusa: Amicobus è ora utilizzabile sette giorni su sette dalle 7 alle 20, grazie all’estensione delle corse anche al sabato sera e alla domenica, finora non coperti. E potrà essere richiesto per andare da casa propria fino all’ingresso dell’Unipol Domus e ritorno, in occasione delle partite casalinghe dei rossoblù, a prescindere dall’orario.

Con una popolazione dall’età media sempre più elevata, per tantissimi cagliaritani si apre una finestra sulla socialità anche nel fine settimana. «Una giornata storica», l’ha definita il presidente di Ctm Fabrizio Rodin. «Stiamo dando una risposta a migliaia di persone. Potranno prenotare questo mezzo che arriverà dove richiesto, per esempio sotto casa, e con l’aiuto di un assistente messo a disposizione da Ctm potranno salire, viaggiare e scendere in assoluta sicurezza». Per l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis il diritto alla mobilità sarà garantito «non solo alle persone con disabilità, ma anche a quelle con scarsa capacità motoria, anziani, giovani che hanno difficoltà a muoversi per un determinato periodo di tempo. L'ampliamento al weekend è importante perché garantisce socialità, poter visitare parenti, frequentare attività tipiche del fine settimana». L'altra novità è che il servizio sbarca anche ad Assemini, Decimomannu ed Elmas, unici centri serviti da Ctm in cui Amicobus non era disponibile. La flotta è dotata di undici minibus completamente accessibili, con pedana elettrica per carrozzine e sistemi di ancoraggio. A oggi il servizio garantisce oltre cento viaggi al giorno: da settembre 2024 a settembre 2025 sono aumentati del 51%, e presto potrebbero coprire più zone. «Stiamo definendo con Ctm un potenziamento anche nei comuni dove già esiste”, spiega l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca. “Vent'anni fa era stato messo il limite della statale 554, che ora non ha più motivo di esistere. Amicobus andrà anche oltre la 554 dove ci sono tanti residenti che da tempo chiedono di accedervi».

